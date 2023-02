Wie die Ergebnisse der globalen Marktstudie von FarEye zeigen, gilt die Senkung der Lieferkosten bei gleichzeitiger Verbesserung des Kundenerlebnisses als wichtigster Erfolgsfaktor bei der Zustellung auf der letzten Meile

FarEye hat heute die vollständigen Ergebnisse des Berichts Eye on Last-mile Delivery veröffentlicht, der in Zusammenarbeit mit Researchscape International erstellt wurde und die Prioritäten und Möglichkeiten der Einzelhändler und Logistikdienstleister bei der Zustellung auf der letzten Meile in den nächsten fünf Jahren beleuchtet.

Die Prioritäten von Logistikdienstleister bei der Leistungsoptimierung variieren je nach Unternehmensgröße

Die Ergebnisse der Marktstudie von FarEye für Logistikdienstleister belegen, dass Anbieter mit einem Umsatz von mehr als 100 Millionen US-Dollar die pünktliche Lieferung (74 %) und die Kosten pro Lieferung (62 %) als die beiden wichtigsten KPI betrachten, die zu verbessern sind. Für Anbieter mit einem Umsatz von weniger als 100 Millionen US-Dollar haben dagegen die Kosten der Bereitstellung (73 %) und die Kundenzufriedenheit (64 %) höchste Priorität. Mit dem Wachstum der Logistikanbieter nehmen Komplexität und Maßstab zu. Dadurch wird es immer schwieriger, pünktliche Lieferungen sicherzustellen.

"Anders als im Einzelhandel bedeutet die Zustellung auf der letzten Meile das geschäftliche Rückgrat von Logistikdienstleistern. Ihr Ziele konzentrieren sich vor allem auf die Zustellungsperformance und Kosteneffizienz. Zwar unterscheiden sich ihre vorrangigen Verbesserungsmetriken nicht wesentlich von denen der Einzelhändler, doch der Unterschied liegt in der Größe des Logistikdienstleisters. Mit der Größe wächst die Komplexität, aber auch die Effizienz: Die Kosten pro Lieferung sinken, während die Schwierigkeiten bei der Verwaltung und Überwachung von Aufträgen zunehmen", so Stephane Gagne, Vice President Product bei FarEye.

Einzelhändler und Logistikdienstleister müssen bei Zustellungsverbesserungen zusammenarbeiten

Maßgeblich für ein optimales Zustellungserlebnis ist die Zusammenarbeit zwischen Einzelhändler und Logistikdienstleister mit dem Ziel, die Lieferkosten zu senken und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Ausgelagerte Liefernetzwerke bieten sich Einzelhändlern als Alternative an, um die Liefergeschwindigkeit zu steigern (64 %) und die Kosten (37 %) der Zustellung auf der letzten Meile zu senken. Diese Möglichkeit hat jedoch den Nachteil einer geringeren Kontrolle über das Kundenerlebnis.

Laut den ersten Ergebnissen des FarEye-Berichts wünschen sich 84 der Einzelhändler, die ihre Liefernetzwerke ausgelagert haben, mehr Kontrolle über ihre Liefernetzwerke zu haben. 33 der Einzelhändler betrachten es als problematisch, dass Logistikdienstleister keine zuverlässigen Informationen anbieten können, und bezeichnen die Leistung der Transportunternehmen als wichtigsten Faktor, der die Zustellungsgeschwindigkeit beeinträchtigt.

Wachstumsprioritäten von Logistikanbietern bei der Zustellung auf der letzten Meile

Für das kommende Jahr erwarten 77 der Logistikdienstleister ein Wachstum ihrer Budgets für Zustellungstechnologien der letzten Meile. 82 Prozent der Logistikdienstleister werden in den nächsten ein bis zwei Jahren voraussichtlich eine neue Lösung für die letzte Meile kaufen oder austauschen. Und 40 der Logistikdienstleister gehen davon aus, dass sie in den nächsten fünf Jahren eine Plattform für die Zustellung auf der letzten Meile kaufen werden. Ebenso viele (40 %) planen die interne Entwicklung ihrer eigenen Plattform.

Ähnlich wie Einzelhandelsunternehmen evaluieren auch Logistikanbieter Elektrofahrzeuge (80 %), autonome Fahrzeuge (44 %) und Drohnen (38 %), um ihre Flotten in den nächsten fünf Jahren nachhaltiger und effizienter zu gestalten.

Forschungsmethodik

Die Marktstudie "FarEye Eye on Last-mile Delivery" wurde in zwei Teilen im Januar und Februar 2023 veröffentlicht. FarEye analysierte die Antworten von 300 Führungskräften der Einzelhandels- und Logistikbranchen, die in den USA (32 %), EMEA (36 %) und APAC (32 %) für Logistik- und Einzelhandelsaktivitäten verantwortlich sind.

