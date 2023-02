Matt Garratt, ein erfahrener Investor im Bereich Unternehmenssoftware, schließt sich USVP an und bringt umfangreiche Erfahrungen mit, um die Praxis des Unternehmens zu verbessern.

U.S. Venture Partners (USVP), eine führende Risikokapitalgesellschaft im Silicon Valley mit den Schwerpunkten Cybersicherheit, Unternehmenssoftware, Verbraucher und Gesundheitswesen, freut sich, die Aufnahme von Matt Garratt als General Partner bekannt zu geben. Mit einer erfolgreichen Erfolgsbilanz bei SaaS-Investitionen wird sich Garratt auf Unternehmensinvestitionen in den Bereichen SaaS und KI konzentrieren. Als leidenschaftlicher Verfechter von Gründern im Frühstadium bringt Garratt umfangreiche Erfahrungen aus seiner früheren Tätigkeit beim Aufbau und der Leitung von Salesforce Ventures mit. USVP hat eine langjährige Geschichte als Partner für Management-Teams beim echten Aufbau von Unternehmen, und Garratts Expertise wird eine großartige Ergänzung sein, um Gründer auf ihrem Weg zu unterstützen.

"Ich kenne USVP seit über einem Jahrzehnt und habe das Unternehmen immer respektiert und mit ihm einen gemeinsamen Ethos geteilt", sagte Garratt. "Bei USVP freue ich mich darauf, mit Gründern von Unternehmenssoftware zusammenzuarbeiten und meine Erfahrungen von Salesforce einzusetzen, um Unternehmen dabei zu helfen, die besten Talente einzustellen und ihr Geschäft zu vergrößern und zu skalieren."

Matt stößt zu einem erfahrenen Team von Software- und Healthcare-Investoren und einer Firma, die für die Unterstützung von Unternehmen wie Box, Imperva, Guidewire, HotelTonight, Inari Medical, Inspire Medical, Medigate und PlutoTV bekannt ist. Erst kürzlich gab das Unternehmen die Gründung seines neuesten Fonds USVP XIII bekannt ein überzeichnetes 400-Millionen-Dollar-Vehikel, das im Dezember 2022 aufgelegt wird.

"Wir freuen uns sehr, Matt Garratt im USVP-Team begrüßen zu dürfen. Matt bringt eine Fülle einschlägiger Erfahrungen mit, um unsere laufende Arbeit im Unternehmenssektor zu unterstützen", sagte Dafina Toncheva, General Partner von USVP. "Sein Fachwissen und sein breites Netzwerk bieten Unternehmern, die marktführende Unternehmenssoftwarefirmen aufbauen, einen einzigartigen Mehrwert."

Bevor er zu USVP kam, war Matt Garratt Senior Vice President und Managing Partner von Salesforce Ventures. Er kam 2013 zu Salesforce und verbrachte acht Jahre mit dem Aufbau und der Leitung des größten Corporate-Venture-Zweiges in der Tech-Branche. Während seiner Zeit bei Salesforce Ventures leitete Garratt Investitionen in marktführende Unternehmen wie Anaplan, Gainsight, Mulesoft, nCino, Snowflake, ThousandEyes, Twilio und Zoom, die zu Renditen von weit über 2 Milliarden US-Dollar führten. Matt ist Absolvent der University of Michigan und der Purdue University. Zuletzt war er General Partner bei CRV, wo er sich auf Unternehmenssoftware und SaaS-Investitionen konzentrierte.

Über U.S. Venture Partners

U.S. Venture Partners (USVP) ist eine führende Risikokapitalgesellschaft im Silicon Valley, die mit Unternehmern zusammenarbeitet, um ihre Ideen in weltverändernde Unternehmen umzusetzen. USVP hat in vier Jahrzehnten in über 500 Unternehmen investiert, darunter: Arkose Labs, Box, Carrot Fertility, Cato Networks, Check Point Software, Guidewire, Happy Returns, HeartFlow, HotelTonight, Human Interest, Imperva, Inari Medical, Inspire Medical Systems, Intersect ENT, Kenna, Medigate, Omada Health, Pluto TV, Standard Bariatrics, ThreatMetrix, Trunk Club, Trusteer, Yammer und Zerto. USVP konzentriert sich auf Start-ups im Frühstadium, die die Bereiche Cybersicherheit, Unternehmenssoftware, Verbraucher und Gesundheitswesen verändern. Das USVP-Team besteht aus ehemaligen Unternehmern, Technologen, Führungskräften und Finanzfachleuten, die bei Strategie, Skalierung, Teambildung, Produktentwicklung und Geschäftsentwicklung helfen. USVP hat seinen Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Weitere Informationen finden Sie unter www.usvp.com.

