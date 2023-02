Die weltweit führenden Schifffahrtsorganisationen und -unternehmen haben den Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, in einem offenen Brief aufgefordert, die Evakuierung von 331 Seeleuten und 62 Schiffen, die in ukrainischen Häfen festsitzen, mit höchster Priorität durchzuführen.

Die 34 Unterzeichner, darunter die Internationale Schifffahrtskammer, NKY Line, der Verband der griechischen Reeder, Danish Shipping und Wohlfahrtsverbände für Seeleute, bezeichneten die Situation als "inakzeptables Risiko für das Leben".

Im Februar 2022 lagen 112 Schiffe mit mehr als 2.000 Seeleuten in den ukrainischen Häfen des Schwarzen und Asowschen Meeres vor Anker. Seitdem wurden 1.700 Personen sicher evakuiert und konnten zu ihren Familien zurückkehren oder ihre Arbeit wieder aufnehmen, um den Welthandel am Laufen zu halten.

Die übrigen 331 Seeleute aus Ländern wie Bangladesch, den Philippinen, der Türkei, Syrien, China, Ägypten, dem Libanon, Griechenland, Indonesien, Ghana, Indien, Aserbaidschan und Georgien bleiben, um die Sicherheit aufrechtzuerhalten und Umweltschäden zu verhindern. Kein anderer Industriezweig musste mehr als ein Jahr nach Beginn des Konflikts Nichtkombattanten in dem Gebiet hinterlassen, da sie es erst verlassen können, wenn die Schiffe auslaufen.

Einige der Häfen, in denen diese Seeleute verblieben sind, haben ihren Betrieb wieder aufgenommen und unterstützen die Schwarzmeer-Getreide-Initiative. Die Schifffahrt hat einen wesentlichen Anteil an der Durchführung dieser von den Vereinten Nationen vermittelten humanitären Bemühungen. Die Schiffe bewegen sich entlang der Grenzen des Konfliktgebiets, um sicherzustellen, dass die Welt weiterhin mit lebenswichtigen Getreidelieferungen versorgt wird. Schiffe, die nicht in der Lage sind, Getreide zu transportieren, sind davon jedoch ausgeschlossen und liegen im Hafen fest.

Seit Ausbruch des Krieges haben Reedereien, Wohlfahrtsverbände und Gewerkschaften immer wieder die sichere und sofortige Evakuierung der eingeschlossenen Seeleute gefordert. Außerdem haben sie in Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen die Evakuierungsmaßnahmen gefördert, die Familien der eingeschlossenen Seeleute unterstützt und die Seeleute mit Lebensmitteln, sauberem Wasser und medizinischer Versorgung versorgt.

Anlässlich des einjährigen Jahrestages des Krieges in der Ukraine richtete die Schifffahrtsbranche diesen offenen Brief an den Generalsekretär der Vereinten Nationen, Guterres, und forderte ihn auf, seine diplomatischen Fähigkeiten zu nutzen, um die verbliebenen Seeleute zu evakuieren.

