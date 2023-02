Auf dem schnellsten Weg zum perfekten Überblick zu Rohstoffen, Basis- und Edelmetallen! Heiße Investment Themen rund um das Thema Bergbau mit Videos, News, externen Analysen und unserer Aktie der Woche!

Aktie der Woche

US Critical Metals stößt auf bis zu 17,13% TREE

US Critical Metals vermeldete jüngst die Ergebnisse der Oberflächenprobenentnahme auf dem Seltenerdprojekt Sheep Creek im Südwesten Montanas. Die Partner erhielten die Analyseergebnisse für 41 Splitter-/Kanal- und Schürfgesteinsproben, die im Herbst 2022 entnommen wurden. Insgesamt 37 Karbonatitproben enthüllten eine Seltene Erden-Mineralisierung mit Gehalten von bis zu 171.317 ppm (17,13 %) Gesamtgehalt an Seltenen Erden, einschließlich 22.910 ppm (2,29 %) kombiniertem Neodym und Praseodym, die die begehrtesten der LREE-Gruppe sind.

News: Ergebnisse der Sheep Creek Oberflächenproben ergeben bis zu 17,13% TREE

Unternehmensnews

Alpha Lithium stellt Plan für Aktionärsrechte auf

Alpha Lithium gab jüngst bekannt, dass das Board of Directors des Unternehmens die Annahme eines Aktionärsrechtsplans gemäß einem mit Computershare Trust Company of Canada als Rechtevertreter abgeschlossenen Aktionärsrechtsplanvertrag vom 14. Februar 2023 genehmigt hat. Mit der Verabschiedung des Rechteplans soll so weit wie möglich sichergestellt werden, dass alle Aktionäre des Unternehmens im Zusammenhang mit einem unaufgeforderten Übernahmeangebot oder einem sonstigen Erwerb der Kontrolle über das Unternehmen oder einer wesentlichen Beteiligung daran fair behandelt werden, und es soll verhindert werden, dass die Kontrolle über das Unternehmen durch den Erwerb von Stammaktien erlangt wird, die von den geltenden kanadischen Vorschriften für Übernahmeangebote ausgenommen sind, was auch als "schleichende" Übernahmeangebote bezeichnet wird. Der Rechteplan ähnelt im Wesentlichen den Aktionärsrechtsplänen anderer kanadischer Emittenten, und der Rechteplan wird nicht als Reaktion auf einen bestimmten Vorschlag zum Erwerb der Kontrolle über das Unternehmen angenommen, und der Verwaltungsrat hat keine Kenntnis von einem anhängigen oder angedrohten Übernahmeangebot für das Unternehmen.

News: Alpha Lithium beschließt Plan für Aktionärsrechte

Caledonia Mining gibt Update zu Stromversorgung und Solaranlage

Caledonia Mining gab jüngst bekannt, dass sein 12-MWac-Solarprojekt, das im November 2022 an das Stromnetz von Blanket angeschlossen wurde, besser als erwartet funktioniert und etwas mehr Strom erzeugt als erwartet; es liefert derzeit etwa 27 Prozent des durchschnittlichen täglichen Strombedarfs von Blanket. In den letzten Monaten hat sich auch die Stromversorgung durch das simbabwische Stromnetz erheblich verbessert, wodurch der Dieselverbrauch und die Häufigkeit von Produktionsunterbrechungen deutlich gesunken sind.

News: Aktuelle Informationen über den Betrieb der neuen Solaranlage und die Stromversorgung der Blanket Mine

Calibre Mining erhöht Reserven

Calibre Mining gab jüngst die Ergebnisse der aktualisierten Mineralressourcen und Mineralreserven des Unternehmens für seine Grundstücke in Nicaragua und Nevada mit Stand vom 31. Dezember 2022 bekannt. Dabei verzeichnete das Unternehmen eine Erhöhung der Mineralreservengehalte in Nicaragua um 16 % auf 5,37 g/t Gold (2021: 4,62 g/t Gold) und eine gesamte Steigerung der Mineralreserven in Nicaragua um 278 % auf etwa 1.082.000 Unzen Gold, abzüglich des Abbaus seit der Übernahme im Jahr 2019. Weiters eine 23%ige Erhöhung der Mineralreserven der Pan-Mine mit Grubenbeschränkung auf 234.000 Unzen Gold, nach Abzug der Erschöpfung; und eine Erhöhung der gemessenen und angezeigten Mineralressource der Pan Mine um 12 % auf 359.000 Unzen Gold.

News: Calibre Mining erhöht den Gehalt der nicaraguanischen Mineralreserven um 16% und die Mineralienreserven von Nevada steigen um 23 %, abzüglich der produktionsbedingten Abschreibungen

Calibre Mining verstärkt Managementteam

Calibre Mining hat zusätzlich die Ernennung von John Jory zum Vice President Geology, Nevada, und die Anerkennung und Beförderung von Herrn Pedro Silva zum Vice President of Exploration, Nicaragua, bekanntgegeben. Pedro Silva war maßgeblich an der Leitung der Explorationsbemühungen in Nicaragua beteiligt, die zu neuen und bedeutsamen Entdeckungen führten, einschließlich der jüngsten hochgradigen Lagerstätte Panteon (809.000 Tonnen mit durchschnittlich 9,45g/t Au für 244.000 Unzen wahrscheinlicher Mineralreserven) und des neuen, mehrere Kilometer langen VTEM-Goldkorridors, der das bedeutende Potenzial für weitere Entdeckungen und die Erweiterung von Calibres jüngsten Explorationserfolgen bestätigt. John Jory ist ein Wirtschaftsgeologe mit 36 Jahren Erfahrung in den Bereichen Exploration, Ressourcenentwicklung, Montangeologie und Projektmanagement in den USA, Kanada, Indonesien und Australien. John Jory und seine Teams haben Goldreserven mit über 10 Millionen Unzen geliefert und er hat mehr als 60 Goldlagerstätten in Nevada bewertet. Er hat für Newmont, Barrick, OceanaGold, Alta Gold, Paladin Energy und Rio Tinto gearbeitet.

News: Calibre Mining stärkt Management-Team mit wichtigen Ernennungen

Century Lithium arbeitet an Lithiumextraktionsverfahren

Century Lithium gab kürzlich seine Zusammenarbeit mit Koch Technology Solutions ("KTS"), einem Unternehmen von Koch Engineered Solutions ("KES"), bei der Anwendung des Li-Pro-Verfahrens für die direkte Lithiumextraktion ("DLE") in der Lithiumextraktionsanlage von Century Lithium im Amargosa Valley (Nevada, USA) bekannt. Im März 2022 erwarb Century Lithium eine Lizenz für das Lionex-DLE-Verfahren ("Lionex") und KTS erwarb anschließend die Exklusivrechte an der Lionex-Technologie, die in das Li-Pro-Verfahren von KTS eingebunden wurde. Im Rahmen einer Vereinbarung, die am 6. Februar 2023 abgeschlossen wurde, werden die Unternehmen zusammenarbeiten, um die zusätzlichen Funktionen des Li-Pro-Verfahrens in der Pilotanlage von Century Lithium zu bewerten. Anhand der gewonnenen Informationen wird KTS die technische Planung für die großtechnische Umsetzung des Li-Pro-Verfahrens beim Lithiumprojekt Clayton Valley übernehmen.

News: Century Lithium und Koch Technology Solutions arbeiten zusammen an Li-Pro-Verfahren für die kommerzielle direkte Lithiumextraktion

Fury Gold Mines definiert Bohrziele

Fury Gold Mines konnte kürzlich ein Update zu den Zielen auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Lac Clarkie unmittelbar östlich des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Eau Claire im Gebiet Eeyou Istchee in der Region James Bay in Quebec bekanntgeben. Das Unternehmen hat durch den Abschluss eines B-Horizont-Bodenprobenahmeprogramms insgesamt acht Goldziele definiert. Sechs der Ziele liegen entlang der Deformationszone Cannard, die entlang ihrer kartierten Ausdehnung von mehr als 100 Kilometern zahlreiche Goldvorkommen beherbergt, darunter auch Furys Lagerstätte Eau Claire und das Grundstück Percival. Fury arbeitet daran, diese neu definierten Ziele für eine Weiterverfolgung im Jahr 2023 zu priorisieren, mit dem Ziel, eine Reihe dieser Ziele bis zur Bohrreife voranzutreiben.

News: Fury definiert sechs Ziele entlang der Cannard-Deformationszone bei Lac Clarkie

Gold Royalty erweitert Kreditlinie und tritt UN Global Compact bei

Gold Royalty vermeldete jüngst eine geänderte und neu gefasste Kreditvereinbarung mit der Bank of Montreal und der National Bank of Canada, mit der die bestehende besicherte revolvierende Kreditfazilität um 10 Millionen US$ auf 35 Millionen US$ erweitert wird. Weiterhin gab das Unternehmen bekannt, dass es dem Global Compact der Vereinten Nationen, der weltweit größten Nachhaltigkeitsinitiative für Unternehmen, beigetreten ist. Dem im Jahr 2000 gegründeten UN Global Compact gehören über 17.000 Unternehmen aus 177 Ländern an. Als Teilnehmer hat sich Gold Royalty freiwillig dazu verpflichtet, seine Geschäftstätigkeit und Strategie an den zehn allgemein anerkannten Prinzipien in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung auszurichten und Maßnahmen zur Unterstützung der umfassenderen Ziele des UN Global Compact, einschließlich der Ziele für nachhaltige Entwicklung, zu ergreifen.

News: Gold Royalty erweitert bestehende gesicherte revolvierende Kreditfazilität auf bis zu 35 Millionen US-Dollar und tritt dem Global Compact der Vereinten Nationen bei

Gold Royalty gibt neuerliche Dividendenzahlung bekannt

Gold Royalty gab weiterhin bekannt, dass sein Board of Directors die Bardividende des Unternehmens für das erste Quartal 2023 in Höhe von 0,01 US$ pro Stammaktie beschlossen und einen Dividendenreinvestitionsplan verabschiedet hat. Die Dividende wird am 13. April 2023 an die zum Geschäftsschluss am 31. März 2023 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt.

News:Gold Royalty gibt Dividende für das erste Quartal 2023 bekannt und führt einen Plan zur Wiederanlage der Dividende ein

Hannan Metals erweitert Belen-Entdeckung

Hannan Metals hat vor kurzer Zeit ein Update über das Kupfer-Gold-Ziel Belen auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Valiente in Peru bekanntgegeben, wo ein großes Feldteam in den letzten Monaten weiterhin aktiv war. Ein 10-köpfiges Explorationsteam konnte dabei die Explorationsziele bei Belen weiter ausbauen und verstärken. Die Mineralisierung wurde dabei über einen erweiterten Bereich von 8 bis 10 Kilometer Streich definiert. Das Team fand erste Anzeichen für die Entwicklung eines hochgradigen Systems bei Sortilegio mit Ergebnissen von bis zu 16,0% Cu und 4,4 g/t Au aus einer Porphyr-Blockschürfprobe.

News: Hannan erweitert Belen Cu-Au Porphyr-Entdeckung in Peru

Karora Resources erhöht Beta Hunt Ressourcen

Karora Resources verkündete vor kurzem, dass die gemessenen und angezeigten Goldmineralressourcen, abzüglich Erschöpfungen, auf ihrem Flaggschiff, der Beta Hunt Mine, um 20% auf 1,35 Millionen Unzen und die abgeleiteten Mineralressourcen um 34 % auf 1,05 Millionen Unzen gestiegen sind. Die Aktualisierung wird durch die Nettoerweiterungen in der Western Flanks Zone von 146.000 Unzen an gemessenen und angezeigten Ressourcen und 338.000 Unzen an abgeleiteten Mineralressourcen hervorgehoben. Die nachgewiesenen und wahrscheinlichen Goldreserven stiegen ebenfalls um 12 % bzw. 56.000 Unzen auf 538.000 Unzen.

News: Karora meldet signifikante Erhöhung der Beta Hunt Goldressourcen und Goldreserven

Osisko Development mit 45 Millionen Dollar Finanzierung

Osisko Development vermeldete vor wenigen Tagen, dass es eine Vereinbarung mit Eight Capital und National Bank Financial Inc, als Co-Lead Underwriter und Joint Bookrunners und im Namen eines Konsortiums von Underwritern eine Vereinbarung abgeschlossen hat, in der sich die Underwriter bereit erklärt haben, insgesamt 6.819.000 Einheiten des Unternehmens zu einem Preis von 6,60 $ pro Einheit zu kaufen, was einem Bruttoerlös von insgesamt 45.005.400 $ entspricht. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen bereit erklärt, den Konsortialbanken eine Option einzuräumen, bis zu 15 % der Anzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten zum Ausgabepreis zu erwerben, die jederzeit ganz oder teilweise an oder vor dem Datum ausgeübt werden kann, das 30 Tage nach Abschluss des Angebots liegt. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für die Weiterentwicklung seiner wesentlichen Bergbauprojekte sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

News: Osisko Development kündigt 45 Millionen Dollar Finanzierung für buy deal an

Skeena Resources erhält Verstärkung und Preis

Skeena Resources begrüßte kürzlich Scott Fulton als neuen Vice President of Construction & Engineering. Scott Fulton verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Minenerschließung und war zuletzt VP of Project Development bei NorZinc in der Zink-, Blei- und Silbermine Prairie Creek in den kanadischen Nordwestterritorien. Vor seiner Tätigkeit bei NorZinc arbeitete Scott Fulton für die Beratungsunternehmen Wood, Hatch und Hemmera. Skeena konnte außerdem bekanntgeben, dass Freda Campbell, die Direktorin für Gemeindebeziehungen bei Skeena, von Women in Mining Canada mit dem Indigenous Trailblazer Award 2023 ausgezeichnet wurde. Freda Campbell arbeitet seit über 25 Jahren im Bergbausektor, sowohl für die Industrie als auch für die First Nations. Sie verkörpert die Gegenwart und die Zukunft der Bergbauindustrie durch ihr Engagement für Innovationen im Bereich des Engagements für indigene Gemeinschaften und die Förderung der nächsten Generation indigener Wegbereiter.

News: Skeena kündigt neuen Vizepräsidenten an und gratuliert Freda Campbell für den Gewinn des Trailblazer Award

Tier One Silver mit hochkarätigen Kupfer-Nickel-Ergebnissen

Tier One Silver konnte jüngst die Höhepunkte der Sammelspanproben (1 Quadratmeter pro Probe) mit 1,59 % Kupfer (Cu), 0.24 % Nickel (Ni), 0,22 g/t Palladium (Pd), 0,13 g/t Platin (Pt), 204 g/t Kobalt (Co), 0,21 g/t Gold (Au); 1,43 % Cu, 1,86 % Ni, 0,16 g/t Pd, 0,18 g/t Pt, 1.110 g/t Co und 0.84 % Cu, 2,26 % Ni, 0,24 g/t Pd, 0,24 g/t Pt, 1.280 g/t Co aus dem neuen Zielgebiet Rayanpata auf dem Projekt Hurricane im Süden Perus, vermelden. Das neue Ziel Rayanpata von Hurricane sowie die Ziele San Cipriano und Ñañohuayco sind Teil des ersten bekannten magmatischen Kupfernickel-Sulfidsystems in Peru. Das Ziel Rayanpata wurde nach nur fünf Tagen Feldarbeit entdeckt, wobei Vorkommen in einem Gebiet von etwa 2 km mal 800 Metern identifiziert wurden. Das System ist nach wie vor in alle Richtungen offen und weitere Feldarbeiten werden sich auf die Identifizierung von Erweiterungen der bekannten Mineralisierung sowie auf zusätzliche mineralisierte Strukturen konzentrieren.

News: Tier One Silver meldet hochgradige Kupfer-Nickel-Ergebnisse von neuem Ziel auf Hurricane-Projekt in Peru

Vizsla Silver stößt auf hochgradige Erweiterung

Vizsla Silver gab jüngst die Bohrergebnisse aus 19 neuen Bohrungen bekannt, die auf die Copala-Struktur auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Silber-Goldprojekt Panuco zielten. Bei den gemeldeten Ergebnissen handelt es sich sowohl um Step-out- als auch um Infill-Bohrungen, die die mineralisierte Grundfläche von Copala über die aktualisierte Ressourcengrenze von 2023 hinaus effektiv erweitern und die hochgradige Edelmetallkontinuität innerhalb des Drahtgittermodells der Copala-Ressource weiter verdeutlichen. Die bohrungen lieferten unter anderem 892 Gramm pro Tonne Silberäquivalent über 6,00 Meter wahre Mächtigkeit einschließlich 2.271 g/t AgÄq über 1,21 mTW sowie 1.000 g/t AgÄq auf 1,45 mTW und 920 g/t AgÄq über 2,50 mTW, einschließlich 7.505 g/t AgÄq über 0,44 mTW.

News: Vizsla Silver erweitert Copala mittels sehr hoher Silbergehalte außerhalb der Ressourcengrenze von 2023

