Guangzhou, China (ots/PRNewswire) -Am 23. Februar fand die Eröffnungszeremonie des 6. Guangzhou Internationalen Preises für Urbane Innovation (International Award for Urban Innovation (Guangzhou Award)) in Barcelona, Spanien während des Tagung und Campus von United Cities and Local Governments 2023(Vereinigte Städte und Kommunalverwaltungen (UCLG)) statt. Auf dem Treffen gaben UCLG, Metropolis (globales Netzwerk von Großstädten und Ballungsräumen) und die Stadt Guangzhou gemeinsam die Ausschreibung zur Einreichung von Einsendungen für den 6. Guangzhou Award bekannt. Herr Deng Changxiong, Stellvertretender Direktor des Amtes für auswärtige Angelegenheiten des Stadtausschusses Guangzhou, Frau Emilia Saiz, Generalsekretärin von UCLG und Herr Jordi Vaquer, Generalsekretär von Metropolis, nahm an dem Treffen teil und hielt Vorträge.Herr Deng verlas in seiner Rede eine Glückwunschbotschaft der Chinesischen Volksvereinigung für Freundschaft mit dem Ausland (Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries (CPAFFC)). "Die CPAFFC ist bereit, mit den Regierungen aller Städte zusammenzuarbeiten, um UCLG und Metropolis dabei zu unterstützen, eine größere Rolle zu spielen, und sie wird weiterhin internationale Plattformen wie das Global Mayors' Forum und den Guangzhou Award nutzen, um Möglichkeiten für die Zusammenarbeit und Entwicklung unter globalen Städten zu schaffen".Frau Emilia Saiz und Herr Jordi Vaquer würdigten die Errungenschaften und Beiträge von Guangzhou bei der aktiven Förderung des internationalen Austauschs und der Zusammenarbeit zwischen Städten und der innovativen Entwicklung globaler Städte und bekundeten ihre uneingeschränkte Unterstützung für die Entwicklung des Guangzhou Award.Der von der Stadt Guangzhou und den Organisationen UCLG und Metropolis gemeinsam gesponserte Guangzhou Award zielt darauf ab, Innovationen bei der Verbesserung der sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Nachhaltigkeit und der guten städtischen Verwaltung in Städten und Regionen anzuerkennen und dadurch den Wohlstand zu fördern und die Lebensqualität ihrer Bürger. Bislang wurden fünf Zyklen durchgeführt, an denen sich weltweit über 1.300 Initiativen beteiligten. Die Veranstaltung hat sich zu einer globalen Plattform für das Lernen von Stadt zu Stadt und die Dokumentation, Verbreitung und Analyse der lokalen Umsetzung globaler Agenden, einschließlich SDGs und der New Urban Agenda (NUA), entwickelt.Der 6. Guangzhou Award ruft nun zur Teilnahme aller Städte und lokalen Regierungen auf der ganzen Welt mit laufenden oder kürzlich abgeschlossenen Initiativen auf, einschließlich solcher, die in Zusammenarbeit mit privaten und zivilgesellschaftlichen Partnern umgesetzt werden. Weitere Informationen zu den detaillierten Richtlinien finden Sie unter: http://www.guangzhouaward.org/The6thGuangzhouAward?lang=enFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2008862/WechatIMG16930.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/der-6th-guangzhou-award-nimmt-jetzt-nominierungen-entgegen-301755069.htmlPressekontakt:info@guangzhouaward.orgOriginal-Content von: The Guangzhou Award Secretariat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148761/5448834