MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu einem Jahr Krieg in der Ukraine:

"Es muss unstrittig sein, dass die Ukraine nicht verlieren, nicht zermalmt werden darf, dass sie als souveräner Staat (militärische) Schutzgarantien braucht, die diesen Namen auch wert sind. Genauso klar kann ausgesprochen werden, dass die Sanktionen gegen Russland, die Knebelung seiner Wirtschaft nicht mit einem Friedensschluss aufgehoben werden können - sondern erst, wenn die Atommacht von ihrer imperialen Ideologie Abstand genommen hat. Das ist freilich etwas anderes als in Moskau einen Regimewechsel erzwingen oder gar die Russische Föderation zerschlagen zu wollen. So verständlich solche Fantasien aufseiten der Ukraine sind, so töricht wären sie für die Haltung des Westens."/yyzz/DP/he