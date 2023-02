BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zum Bundeshaushalt:

"Am 15. März soll das Bundeskabinett die Eckwerte für den Bundeshaushalt des kommenden Jahres beschließen. Dass die Koalitionspartner nun - auch öffentlich - darum rangeln, wer wie viel Geld bekommt, gehört zum politischen Geschäft. In der akuten Krisensituation wurden die Meinungsverschiedenheiten der drei Parteien durch die massiven Ausgaben überdeckt. Diese Taktik ist jedoch auf Dauer keine nachhaltige Politik, vereinbarte Projekte stehen deswegen nun auf der Kippe. Auch wenn es schmerzhaft ist: SPD, Grüne und FDP müssen sich hinsetzen und überlegen, welche anfangs vereinbarten Vorhaben nun Priorität bekommen sollen. Das Argument "Aber das steht so im Koalitionsvertrag!" zählt nicht mehr. Das Dokument wurde schließlich in einer Zeit vor dem Krieg und einer Energiekrise verhandelt."/yyzz/DP/he