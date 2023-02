DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum Jahrestag des Ukrainekriegs:

"All das scheint sie wenig zu kümmern, die Friedensbewegten, die dem Aufruf von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer folgen. Zu Tausenden, vielleicht sogar Zehntausenden wollen sie am Wochenende in Berlin protestieren - gegen den Krieg wohlgemerkt, nicht etwa gegen den Kriegsherrn im Kreml. Und so ehrenwert ihre Motive auch sein mögen - denn wer sehnte nicht ein Ende des Sterbens unzähliger Menschen herbei? -, die Zweifel und die Widerstandskraft der Friedensbewegten sind Teil von Wladimir Putins Kalkül. Noch größer als die Gefahr, die von den russischen Raketen ausgeht, ist aus Sicht der Ukraine die Gefahr einer wachsenden Kriegsmüdigkeit und Angst oder auch nur eines wachsenden Desinteresses in westlichen Gesellschaften. Eine Chance für die Diplomatie, gar einen Waffenstillstand, mindestens aber einen Stopp der Waffenlieferungen fordern die Demonstranten. Nur: Worüber will man verhandeln mit jemandem, für den es nichts zu verhandeln gibt außer vielleicht über die Fußnoten einer ukrainischen Kapitulation?"