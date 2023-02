BENGALURU (dpa-AFX) - Die Finanzminister der wichtigen Industrie- und Schwellenländer (G20) beraten ab Freitag im indischen Bengaluru über aktuelle finanzpolitische Herausforderungen wie die Schuldenkrise vieler armer Staaten. Lösungsansätze dafür zu finden, sieht Indien als eine Hauptaufgabe seiner G20-Präsidentschaft in diesem Jahr. Die Inder sähen sich "ganz klar als Anwalt der Entwicklungs- und Schwellenländer", hieß es vorab aus der deutschen Delegation. Eine globale Schuldenkrise könne jedoch auch zu einer Belastung für die Weltwirtschaft werden.

Der Blick richtet sich dabei vor allem auf China, einen der weltweit größten Gläubiger. Schon lange steht das Land unter internationalem Druck, Schuldenerleichterungen für arme Staaten zuzustimmen, bewegte sich jedoch bislang nicht nennenswert.

Weiteres großes Thema dürften Finanzhilfen für die Ukraine sein. Es deutet sich an, dass der Bedarf des kriegsgebeutelten Landes noch höher ist als bisher gedacht. Vor allem im G7-Kreis am Rande der G20-Konferenz wird daher auch über ein mehrjähriges Programm des Internationalen Währungsfonds (IWF) gesprochen, das bei der IWF-Frühjahrstagung im April in Washington beschlossen werden könnte./tam/DP/he