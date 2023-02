DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 24. Februar

=== *** 06:30 CH/Holcim Ltd , Jahresergebnis *** 07:00 DE/BASF SE, ausführliches Jahresergebnis (08:00 Analystenkonferenz, 10:45 BI-PK) 08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Jahresergebnis *** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q kalender- und saisonbereinigt gg Vq PROGNOSE: -0,2% gg Vq 1. Veröff.: -0,2% gg Vq 3. Quartal: +0,5% gg Vq kalenderbereinigt gg Vj PROGNOSE: +1,1% gg Vj 1. Veröff.: +1,1% gg Vj 3. Quartal: +1,4% gg Vq *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator März PROGNOSE: -30,2 Punkte zuvor: -33,9 Punkte *** 08:00 DE/Maastricht-Quote (Einnahmen und Ausgaben des Staates) 2022 08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Dezember und Jahr 2022 *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Februar PROGNOSE: 81 zuvor: 80 08:45 IN/Bundesbankpräsident Nagel und Bundesfinanzminister Lindner, PK bei G20-Treffen der Finanzminister und Notenbankgouverneure in Bangalore 10:00 DE/Metro AG, HV (virtuell) 10:30 DE/Bundespräsident Steinmeier, Bundeskanzler Scholz, Reden auf der Veranstaltung zum Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK 13.30 DE/IGBCE und BASF-Betriebsrat, PK zu Sparmaßnahmen am BASF-Standort Ludwigshafen *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Januar Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +1,4% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +1,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+4,4% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+4,4% gg Vj *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Februar PROGNOSE: 66,4 1. Umfrage: 66,4 zuvor: 64,9 *** 16:00 US/Neubauverkäufe Januar PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +2,3% gg Vm 16:15 US/Fed-Gouverneur Jefferson (stimmberechtigt im FOMC), Rede bei Diskussion des Dokuments "Managing Disinflations" beim U.S. Monetary Policy Forum 2023, New York *** 16:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Pk im Anschluss an die G7-Leaders-Videokonferenz 17:30 US/Fed-St. Louis-Präsident Bullard (2023 nicht stimmberechtigt im FOMC), Rede an der Columbia University - DE/Landgericht Detmold, Urteil im Verfahren gegen Volkswagen zum Ende der Herstellung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor bis 2030 *** - IN/G20, Abschluss des zweitägigen Treffens der Finanzminister und Zentralbankpräsidenten - UA/1. Jahrestag der russischen Invasion der Ukraine - EU/Ratingüberprüfung für Niederlande (Fitch); Nordrhein-Westfalen (S&P); Österreich (Moody's); Österreich (S&P); Schweden (Moody's); - Folgende Index-Änderungen werden nach Handelsschluss wirksam: + DAX AUFNAHME - Commerzbank HERAUSNAHME - Linde + MDAX AUFNAHME - Nordex HERAUSNAHME - Commerzbank + SDAX AUFNAHME - Deutsche Beteiligungs AG HERAUSNAHME - Nordex + EURO-STOXX-50 AUFNAHME - Unicredit HERAUSNAHME - Linde + STOXX-50 AUFNAHME - Safran HERAUSNAHME - Linde ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

