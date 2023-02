Köln (ots) -Die Vorsitzende der deutsch-ukrainischen Parlamentariergruppe, Halyna Yanchenko, gibt Deutschland eine Mitverantwortung an dem Überfall Russlands auf die Ukraine. In einem Interview zum Anlass des ersten Jahrestages des Überfalls sagt Yanchenko im WDR-Radiosender COSMO: "Leider hat Deutschland in der Vergangenheit Fehler begangen, die zu diesem Krieg geführt haben." Deutschland habe 2008, gemeinsam mit Frankreich, wesentlich dazu beigetragen, dass die Ukraine nicht in die NATO aufgenommen wurde. "Nach Auffassung vieler Militäranalysten haben Deutschland und Frankreich damit eine Einladung an Russland geschickt, sich auf die Invasion und diesen massiven und blutigen Krieg vorzubereiten", sagt die ukrainische Politikerin. Yanchenko leitet aus dieser Mitverantwortung ab, es sei "die moralische Pflicht Deutschlands und Frankreichs als unser Anwalt aufzutreten." Konkret fordert sie unter anderem eine stärkere Unterstützung für einen schnellen Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union.Die 34-jährige Halyna Yanchenko ist seit 2019 Abgeordnete im ukrainischen Parlament und zählt zum Kreis der engeren Vertrauten um Präsident Selenskyi.Das vollständige Interview wird am 24.02.2023 zwischen 11.00 und 12.00 Uhr im Radio-Programm von COSMO gesendet. Außerdem ist es im Internet auf der Seite http://cosmoradio.de/ nachzulesen. Das exklusive Gespräch mit Halyna Yanchenko ist Teil der COSMO-Themenwoche zum ersten Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine, in der COSMO seit dem 20.02.2023 mit verschiedenen Gesprächspartner:innen überraschende Perspektiven abbildet.COSMO ist das junge internationale Kulturangebot von WDR, rbb und Radio Bremen. Wir machen Podcasts, Radio und Inhalte für Instagram und YouTube.Pressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221-220 7100Kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5448710