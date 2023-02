In einer kürzlich durchgeführten Umfrage hat Momcozy, das Markenunternehmen mit den meistverkauften am Körper tragbaren Milchpumpen in Nordamerika, festgestellt, dass Mütter beim Stillen und Abpumpen vor allem über Zeitmangel, Platzmangel und das Fehlen einer geeigneten Milchpumpe klagen. Darüber hinaus ermöglichen es am Körper tragbare Milchpumpen Müttern, überall freihändig Milch abzupumpen und so ihren Alltag und das Stillen gut miteinander in Einklang zu bringen.

Die Umfrage wurde vom 25. Juli bis zum 13. September 2022 über die Social-Media-Accounts und den Newsletter von Momcozy unter Müttern in Nordamerika durchgeführt und lieferte aus rund 1.000 Antworten folgende Ergebnisse:

Mütter sehen sich auf dem Weg zum erfolgreichen Stillen mit vielen Schwierigkeiten konfrontiert, darunter Probleme mit der Brustgesundheit, Probleme beim Anlegen und das Gefühl der Isolation. Die häufigste Schwierigkeit bestand jedoch darin, die Zeit für das Abpumpen mit einem vollen Terminkalender in Einklang zu bringen. Zudem sei die Handhabung der Milchpumpe oft schwierig.

Im Allgemeinen berichteten Mütter, die tragbare Milchpumpen nutzen, über positivere Erfahrungen mit dem Abpumpen als Frauen, die herkömmliche Milchpumpen verwenden.

Die meisten der befragten Frauen pumpen zu Hause, bei der Arbeit oder unterwegs ab. Dies deutet darauf hin, dass Mütter die meiste Zeit damit verbringen, sich um ihr Kind zu kümmern und gleichzeitig Geld zu verdienen.

Auf die Frage nach den "verrücktesten" Orten, an denen Mütter jemals abgepumpt haben, wurden am häufigsten Meetings, Supermärkte, Partys und Restaurants genannt. Andere genannte Orte wie Festivals, Vergnügungsparks und Sportveranstaltungen weisen darauf hin, dass einige Mütter dank am Körper tragbarer Milchpumpen mehr Flexibilität und Freiheit genießen, die Dinge zu tun, die ihnen Spaß machen.

Die Ergebnisse zeigen, dass jede Minute zählt, die Mütter mit Stillen und Abpumpen verbringen. Auch wenn das Abpumpen dennoch schwierig sein kann, können Mütter mit tragbaren Milchpumpen praktisch jederzeit und überall bequem abpumpen völlig ungestört und ohne Einschränkungen. Kurz gesagt: Mütter haben kaum Zeit, selbst zu entscheiden, wann und wo sie abpumpen. Mit einer tragbaren Handmilchpumpe können sich Mütter beim Abpumpen überall sicherer fühlen und zudem die anderen schönen Dinge des Lebens genießen.

Die am Körper tragbare Milchpumpe Momcozy S12 Pro wurde unter Berücksichtigung der vielfältigen Bedürfnisse stillender Mütter entwickelt. Ihr Einsatz lässt sich nahtlos in einen vollen Terminkalender integrieren, ermöglicht effizientes Stillen und punktet durch eine lange Akkulaufzeit. So wird sie den Anforderungen des Stillens in unterschiedlichsten Situationen gerecht. "Always put moms on top", also "Das Wohl der Mütter geht immer vor" so lautet das Motto von Momcozy. Mit Produkten, die für mehr Bequemlichkeit sorgen und aus Liebe und kontinuierlichen Innovationen entstehen, macht Momcozy die Schwangerschaft und die frühe Mutterschaft für Mütter aus aller Welt einfacher, entspannter und komfortabler.

Über Momcozy

Momcozy, das renommierte Markenunternehmen für Mutterschafts- und Babyprodukte, die bereits von mehr als 2 Millionen Müttern weiterempfohlen wurden, ist während der Schwangerschaft und der frühen Mutterschaft der beste Begleiter für Mütter aus aller Welt. Momcozy konzentriert sich auf am Körper tragbare Milchpumpen und bietet eine breite Palette an Produkten, beispielsweise aus den Bereichen Stillen, Kleidung und Textilien, Waren des täglichen Bedarfs und Sicherheit, die Müttern während der Schwangerschaft und der frühen Mutterschaft mehr Bequemlichkeit und Komfort bringen. Damit ist Momcozy die erste Wahl für Mütter aus der Generation Z und aus der Generation Millennials.

