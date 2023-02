DJ MÄRKTE ASIEN/China-Börsen schwach - Nikkei in Japan vorn

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den asiatischen Börsen lässt sich am Freitag im späten Geschäft keine eindeutige Tendenz festmachen. Höheren Abgaben in Hongkong stehen ebenso hohe Aufschläge in Tokio gegenüber, die anderen Märkte bewegen sich dazwischen. Die Anleger seien gefangen zwischen Erleichterung über die recht robuste US-Konjunktur und den damit verbundenen Inflations- und Zinsängsten, heißt es im Handel.

In Hongkong, wo der HSI 1,3 Prozent einbüßt, sind es vor allem Technologiewerte, die die Liste der Verlierer anführen. Im Handel verweist man auf durchwachsene Geschäftszahlen des Online-Handelsriesen Alibaba Group (-4,3%). Das Schwergewicht hat im Schlussquartal 2022 mehr verdient als erwartet. Ein schwaches Umsatzwachstum unterstreicht jedoch, wie sehr die anhaltenden Covid-19-Sperren das chinesische Technologieunternehmen belastet haben. Analysten sorgen sich um den Umsatzausblick des Unternehmens.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Schanghai-Composite 0,6 Prozent. Neben geopolitischen Belastungen verweisen Händler auch auf eine Sorge machende Regulierungsvorhaben in China. Zum einen beunruhigen Meldungen über US-Truppenverlegungen nach Taiwan. Zum anderen fürchten Anleger, dass die KP den Finanzsektor stärke an die Kette legen wird. Denn der chinesische Staatschef Xi Jinping bereitet sich nach Angaben von informierten Personen darauf vor, die Führung des Finanzsystems des Landes umzukrempeln, indem er wichtige Mitarbeiter für die Leitung der Zentralbank einsetzt und ein Gremium der Kommunistischen Partei wiederbelebt, um die politische Kontrolle über Finanzangelegenheiten zu verstärken.

Nikkei von Zinshoffnungen gestützt

In Japan zieht der Nikkei-225 dagegen um 1,2 Prozent auf 27.429 Punkte an. Zwar ist die Kerninflationsrate im Januar auf den höchsten Stand seit 41 Jahren geschnellt, aber der künftige Gouverneur der Bank of Japan erwartet einen Rückgang und glaubt nicht, dass eine Zinserhöhung notwendig werde. Kazuo Ueda, der in diesem Monat von der Regierung als nächster Gouverneur der Bank of Japan nominiert wurde, sagte, die Zentralbank solle ihre lockere Geldpolitik fortsetzen. Trotz dieser Aussagen läuft der Yen weitgehend seitwärts. Gleichwohl stützen diese den japanischen Aktienmarkt.

Der südkoreanische Kospi dreht indes 0,6 Prozent ins Minus. Der Schwung der vorherigen Sitzung mit dem Rückenwind durch die heimische Notenbank, die die Leitzinsen nach sieben Erhöhungen in Folge unverändert belassen hatte, verpufft damit. Anleger schauten sorgenvoll gen China und nähmen Gewinne mit, heißt es.

In Australien hat der S&P/ASX-200 mit einem Aufschlag von 0,3 Prozent geschlossen. Gleichwohl verbuchte der Leitindex den dritten Wochenverlust in Folge. Zehn der elf Sektoren schlossen am Freitag aber im Plus. Der Rohstoffsektor (-1,2%) wurde belastet von deutlichen Abgaben bei Eisenerz- und Goldtiteln. BHP, Fortescue und Rio Tinto gaben zwischen 1,6 und 3,6 Prozent ab - Newcrest, Evolution und Regis zwischen 2,5 und 4,8 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.307,00 +0,3% +3,8% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.428,62 +1,2% +3,9% 07:00 Kospi (Seoul) 2.423,43 -0,6% +8,4% 07:00 Schanghai-Comp. 3.268,57 -0,6% +5,8% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 20.093,87 -1,3% +3,3% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.283,44 +0,6% +1,5% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.448,43 -0,6% -2,1% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:09 % YTD EUR/USD 1,0599 +0,0% 1,0596 1,0619 -1,0% EUR/JPY 142,69 -0,0% 142,72 143,18 +1,7% EUR/GBP 0,8817 -0,0% 0,8818 0,8802 -0,4% GBP/USD 1,2022 +0,0% 1,2018 1,2063 -0,6% USD/JPY 134,62 -0,1% 134,69 134,83 +2,7% USD/KRW 1.302,77 +0,3% 1.298,30 1.298,35 +3,2% USD/CNY 6,9247 +0,2% 6,9081 6,8881 +0,4% USD/CNH 6,9381 +0,3% 6,9196 6,8941 +0,2% USD/HKD 7,8474 +0,0% 7,8467 7,8437 +0,5% AUD/USD 0,6811 +0,0% 0,6808 0,6827 -0,0% NZD/USD 0,6236 +0,1% 0,6227 0,6237 -1,8% Bitcoin BTC/USD 23.904,99 +0,1% 23.882,14 24.379,64 +44,0% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,98 75,39 +0,8% +0,59 -5,7% Brent/ICE 82,84 82,21 +0,8% +0,63 -3,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.824,78 1.824,30 +0,0% +0,48 +0,1% Silber (Spot) 21,28 21,35 -0,3% -0,07 -11,2% Platin (Spot) 949,90 947,00 +0,3% +2,90 -11,1% Kupfer-Future 4,06 4,06 +0,1% +0,00 +6,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

February 24, 2023 00:54 ET (05:54 GMT)

