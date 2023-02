Der Euro (EUR) gegenüber dem US-Dollar (USD) hält sich seit September letzten Jahres übergeordnet in einem Aufwärtstrend auf, die letzten Wochen allerdings waren von sichtlicher Schwächer gekennzeichnet und führten das Paar geradewegs an seinen Aufwärtstrend talwärts. An dieser Stelle dürfte sicherlich eine Entscheidung getroffen werden, was die Ausgangslage nun sehr spannend macht. Noch vor wenigen Monaten sah es für das Paar EUR/USD durch den Rückfall ...

Den vollständigen Artikel lesen ...