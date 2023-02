HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3981/ Christina Weidinger ist seit mehr als 15 Jahren Unternehmerin, mit den SEA Sustainability Entrepreneurship Awards war sie Pionierin in der Nachhaltigkeit, hatte in diesem Zusammenhang mit Andreas Trecihl oder Al Gore gearbeitet, auch zu Berkshire Hathaway gibt es etwas zu sagen. Aktuell berät Christina eine Vielzahl von Unternehmen zu Themen wie Vertrieb, neue Märkte und Innovation. Fokus liegt dabei immer auf der Steigerung des Umsatzes und des Wertes eines Unternehmens. Ihr jüngstes Startup ist employee4you.com , sie ist damit in diesem Werde- und Personalitypodcast mein erster Gast aus dem neuen digitalen HR-Bereich. Es war ein unterhaltsames Gespräch. https://employee4you.com About: Die Serie Börsepeople ...

