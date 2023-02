Köln. (ots) -Mediziner Dietrich Grönemeyer kritisiert Markus Lanz für seine Aussagen zum Gesundheitswesen. "Es ist das Problem von Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, dass sie in der Regel bevorzugt behandelt werden und von daher den Blick für den Alltag zu wenig geschärft haben", sagt er im Podcast "Die Wochentester" (Kölner Stadt-Anzeiger/RedaktionsNetzwerk Deutschland) im Gespräch mit den Moderatoren Wolfgang Bosbach und Christian Rach.Grönemeyer war im Januar genauso wie ZDF-Talker Markus Lanz Gast in der Radio Bremen-Talkshow "3nach9". Dort warf Lanz Grönemeyer eine Pauschalisierung seiner Kritik am Gesundheitswesen vor. Lanz betonte, dass er überwiegend engagierte Ärzte kenne.Grönemeyer dazu: "Der Alltag ist 2-Minuten-Medizin, Turbo-Behandlung in ein paar Minuten inklusive Rezept-schreiben, so dass der Patient beim Rausgehen gar nicht weiß, was er bekommt und was er hat. Und auf der anderen Seite Ärzte, die viel zu wenig bezahlt werden. Vor allem Hausärzte, die für 30 bis 50 Euro pro Quartal - egal wie oft man kommt - dasselbe bekommen. Dafür würde kein Handwerker zu uns zur Reparatur der Küche oder Elektrik kommen." Um höhere Kassenbeiträge und Zuzahlungen werde man nicht herumkommen, sagt der Vater der Mikrotherapie: "Wir zahlen ja auch für den ADAC."Grönemeyers Aussagen sind zu hören im Podcast "Bosbach & Rach - Die Wochentester" mit Wolfgang Bosbach und Christian Rach auf ksta.de/podcast und auf rnd.de. Der Podcast ist außerdem abrufbar über Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Audio Now, Deezer und Podimo.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/5448863