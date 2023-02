DJ SenioResidenz AG - Erfolgreiche Fortsetzung der Wachstumsstrategie in 2022

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . Wert des Immobilienportfolios per 31. Dezember 2022 um 7% auf CHF 228.4 Millionen gestiegen . Soll-Mietertrag um 5% auf CHF 11.1 Millionen erhöht . Gewinn inklusive Neubewertungsergebnis von CHF 3.1 Millionen . Antrag auf Barausschüttung von CHF 1.90 pro Namenaktie in Form einer Nennwertreduktion

Die SenioResidenz AG (BX Swiss AG: SENIO) hat im Berichtsjahr 2022 ihr Immobilienportfolio weiter ausgebaut und ihre Wachstumsstrategie erfolgreich fortgesetzt. Der Wert des Immobilienportfolios erhöhte sich insbesondere durch den Zukauf des Neubauprojekts «Croix Blanche» in Aigle/VD und die Investitionstätigkeiten im Neubauprojekt «Leuenegg» in Oberdiessbach/BE auf CHF 228.4 Millionen (31.12.2021: CHF 213.9 Millionen). Der Gewinn inklusive Neubewertungen lag im Berichtsjahr 2022 bei CHF 3.1 Millionen (2021: CHF 4.3 Millionen), der Gewinn exklusive Neubewertungen erhöhte sich um rund 24% auf CHF 5.0 Millionen (2021: CHF 4.1 Millionen). Der Verwaltungsrat wird der ordentlichen Generalversammlung am 29. März 2023 eine Barausschüttung von CHF 1.90 pro Namenaktie in Form einer Nennwertreduktion beantragen.

Drei Neubauprojekte mit planmässiger Fertigstellung im 2023 Im April 2022 hat die SenioResidenz AG das Neubauprojekt «Croix Blanche» in Aigle/VD erworben. Bis im Frühjahr 2023 ersteht hier ein Neubau mit 26 Wohnungen, wovon 13 als geschützte Wohnungen für Menschen mit Beeinträchtigungen bzw. Einschränkungen aufgrund ihres Alters reserviert sind. Per 31. Dezember 2022 ist das Projekt mit CHF 8.2 Millionen bewertet. Die Gesamtinvestitionskosten belaufen sich auf rund CHF 16.2 Millionen. Die Vermietungsaktivitäten sind in vollem Gang und das Projekt erfreut sich einer grossen Nachfrage von potenziellen Mieterinnen und Mietern.

Das Neubauprojekt «Leuenegg» in Oberdiessbach/BE wurde per 31. Dezember 2022 entsprechend dem Baufortschritt mit CHF 10.1 Millionen bewertet. Im «Leuenegg» entstehen 24 altersgerechte Wohnungen. Das historische Restaurant Löwen wurde bereits saniert und konnte per Ende 2022 wieder in Betrieb genommen werden. Die Fertigstellung der Wohnungen ist für Herbst 2023 vorgesehen. Aus dem Werkvertrag werden bis zum Abschluss des Projekts noch Zahlungen von rund CHF 3.6 Millionen fällig.

Das Bauprojekt der Wohnbaugenossenschaft DOMUM in Bad Zurzach/AG verläuft ebenfalls nach Plan. Hier erstellt DOMUM eine Überbauung mit 97 attraktiven und barrierefreien Wohnungen. Die SenioResidenz übernimmt, nach Fertigstellung voraussichtlich im zweiten Quartal 2023, eines der insgesamt drei Häuser mit 29 altersgerechten Wohnungen schlüsselfertig zu Gesamtinvestitionskosten von rund CHF 14.7 Millionen. Eine geleistete, besicherte Anzahlung von CHF 1.7 Millionen ist diesbezüglich in der Bilanz unter Anzahlungen reflektiert. Sämtliche Wohnungen der Überbauung wurden nach dem Baustandard LEA Silver gebaut und ausgestattet. DOMUM, die auch als Mieterin und Betreiberin der SenioResidenz Wohnungen agiert, konnte bereits die vollständige Vermietung aller 97 Wohnungen kommunizieren.

Details zum Finanzergebnis 2022 Soll-Mietzinseinnahmen von CHF 11.1 Millionen p.a. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Soll-Mietzinsen der Renditeliegenschaften annualisiert betrachtet um 5% auf CHF 11.1 Millionen erhöht, was mehrheitlich auf eine vertraglich gestaffelte Zinserhöhung bei der Rehabilitationszentrums-Liegenschaft in Leukerbad zurückzuführen ist. Mit dem Ausbau des Portfolios durch die Fertigstellung der drei Neubauprojekte in Aigle/VD, Oberdiessbach/BE und Bad Zurzach/AG, wird sich der jährliche Soll-Mietertrag des Portfolios um weitere rund CHF 1.5 Millionen im 2023 erhöhen.

Erfolgsrechnung Geschäftsjahr 2022 Der Mietertrag erhöhte sich im Berichtsjahr 2022 um 13% auf CHF 10.9 Millionen (2021: CHF 9.6 Millionen). Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr begründet sich vor allem durch die Akquisition der drei Liegenschaften in Court (Rue du Temple 1) und Couvet (Rue du Parc 19) per September 2021 sowie Illnau-Effretikon (Brandrietstrasse 36) im November 2021. Zudem erhöhte sich der Mietertrag aus der Rehabilitationszentrums-Liegenschaft in Leukerbad aufgrund einer vertraglichen Staffelung des Mietzinses. Für die Spitalliegenschaft des ehemaligen Paracelsus-Spitals in Richterswil konnte ab dem 1. Juni 2022 mit dem Kanton Zürich eine Zwischennutzung des Spitals und der angeschlossenen Villa als Durchgangszentrum für Kriegsgeflüchtete aus der Ukraine vereinbart werden. Die Leerstandsquote des Portfolios betrug per Bilanzstichtag 0.4% (31.12.2021: 0.3%). Die Brutto- und Nettorenditen lagen bei 5.3% bzw. 4.9% (31.12.2021: 5.0% bzw. 4.6%).

Der direkte Aufwand für vermietete Renditeliegenschaften hat sich im Rahmen des Portfoliowachstums um CHF 0.2 Millionen auf CHF 1.1 Millionen erhöht (2021: CHF 0.9 Millionen). Der Beratungsaufwand lag mit CHF 0.8 Millionen im Vergleich zur Vorperiode erwartungsgemäss tiefer (2021: CHF 1.1 Millionen). Der Kostenanstieg im Vorjahr war auf erhöhte Rechtsberatungskosten inkl. Rückstellungen für Rechtsberatung im Zusammenhang mit dem Konkurs des Paracelsus-Spitals Richterswil (PSR) zurückzuführen. Der Verwaltungsaufwand befand sich mit CHF 2.0 Millionen auf dem Niveau des Vorjahres und beinhaltete insbesondere das Verwaltungshonorar an die Cura Management AG von CHF 1.2 Millionen (2021: CHF 1.2 Millionen) und Kapitalsteuern von CHF 0.3 Millionen (2021: CHF 0.5 Millionen).

Bei der Bewertung des Immobilienportfolios durch den unabhängigen Immobilienschätzer Wüest Partner AG verzeichnete die Gesellschaft einen Verlust aus Neubewertung von CHF 2.4 Millionen (2021: Gewinn von CHF 0.2 Millionen). Der Neubewertungseffekt steht in direktem Zusammenhang mit dem betriebsspezifischen, langfristigen Investitionsbedarf der Rehabilitations- bzw. Spitalimmobilien in Leukerbad und Richterswil.

Das EBIT lag, inklusive des Neubewertungsverlustes, bei einem Gewinn von CHF 4.6 Millionen (2021: CHF 5.9 Millionen). Nach Berücksichtigung des Finanzaufwands von CHF 0.7 Millionen (2021: CHF 0.7 Millionen) und Ertragssteueraufwand von CHF 0.7 Millionen (2021: CHF 1.0 Millionen) erzielte die Gesellschaft einen Gewinn inklusive Neubewertungsergebnis von CHF 3.1 Millionen (2021: CHF 4.3 Millionen). Der Gewinn exklusive Neubewertungsergebnis erhöhte sich um 24% auf CHF 5.0 Millionen (2021: CHF 4.1 Millionen).

Der Gewinn je Aktie beläuft sich für das Berichtsjahr 2022 auf CHF 1.23 inklusive Neubewertung und CHF 1.97 exklusive Neubewertung (2021: Gewinn von CHF 2.06 inkl. Neubewertung bzw. CHF 1.96 exkl. Neubewertung). Die Anzahl der durchschnittlich ausstehenden Namenaktien zur Berechnung des Gewinns pro Aktie hat sich durch die im Vorjahr 2021 durchgeführte Kapitalerhöhung auf 2 555 472 Aktien erhöht (2021: 2 072 383 Aktien).

Bilanz per 31. Dezember 2022 Die Bilanzsumme lag per 31. Dezember 2022 bei CHF 233.9 Millionen und ist gegenüber dem Jahresende 2021 um 1% gestiegen (31.12.2021: CHF 231.6 Millionen).

Auf der Aktivseite der Bilanz beliefen sich die flüssigen Mittel auf CHF 3.2 Millionen. Das Anlagevermögen von CHF 230.5 Millionen bestand aus dem Wert der Renditeliegenschaften (CHF 209.9 Millionen), Projekten (CHF 18.5 Millionen), Anzahlungen (CHF 1.7 Millionen) und aktiven latenten Ertragssteuern (CHF 0.4 Millionen).

Auf der Passivseite der Bilanz betrugen die Hypothekarverbindlichkeiten total CHF 96.1 Millionen (2021: CHF 91.6 Millionen). Der Fremdbelehnungsgrad der Liegenschaften per Bilanzstichtag 31. Dezember 2022 lag bei 42.1% (2021: 42.8%). Der durchschnittliche Zinssatz der Hypothekarverbindlichkeiten betrug 0.7% (2021: 0.8%). Die Duration der Finanzverbindlichkeiten per Jahresende 2022 war 3.7 Jahre (2021: 4.5 Jahre).

Das Eigenkapital belief sich per Bilanzstichtag auf CHF 129.3 Millionen (31.12.2021: CHF 131.0 Millionen). Die Veränderung ist auf die im Juni 2022 ausbezahlte Nennwertrückzahlung von CHF 4.9 Millionen (CHF 1.90 pro Namenaktie) sowie auf den Gewinnbeitrag 2022 in Höhe von CHF 3.1 Millionen zurückzuführen. Die Eigenkapitalquote per 31. Dezember 2022 betrug weiterhin äusserst solide 55.3%. Der Net Asset Value per 31. Dezember 2022 belief sich auf CHF 50.60 (31.12.2021: CHF 51.27).

Anträge an die Generalversammlung Der Verwaltungsrat wird der ordentlichen Generalversammlung eine Ausschüttung in Form einer Nennwertreduktion in Höhe von CHF 1.90 beantragen. Bezogen auf den Schlusskurs der Namenaktie per 31. Dezember 2022 beläuft sich die Rendite der beantragten Ausschüttung auf 4.6%.

