DJ BASF baut 2.600 Stellen ab und schließt Anlagen in Ludwigshafen

FRANKFURT (Dow Jones)--Dem im Oktober angekündigten Sparprogramm beim Chemieriesen BASF mit einem jährlichen Volumen von 500 Millionen Euro sollen voraussichtlich rund 2.600 Stellen in Unternehmens- und Service-Bereichen, in Forschung und Entwicklung (F&E) sowie in der Konzernzentrale zum Opfer fallen. Überdies plant BASF an seinem größten Standort Ludwigshafen massive Einschnitte in der Produktion, wie das Unternehmen bei Vorlage der Bilanz mitteilte.

Anlagen, die 10 Prozent des Wiederbeschaffungswertes ausmachen, will der Konzern bis Ende 2026 stilllegen. Dadurch sollen die Fixkosten um weitere rund 200 Millionen Euro sinken. Betroffen sind unter anderem eine von zwei Ammoniakanlagen sowie die damit verbundenen Düngemittelanlagen und die erst vor wenigen Jahren in Betrieb genommene Anlage für das Kunststoffvorprodukt TDI.

In Ludwigshafen betreffen die Stilllegungen voraussichtlich 700 Mitarbeiter. "Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir für die meisten der in der Produktion betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in anderen Betrieben Beschäftigung anbieten können", sagte Konzernchef Martin Brudermüller. BASF habe "höchstes Interesse", ihre Erfahrung für das Unternehmen zu erhalten.

