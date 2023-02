EQS-News: Fabasoft AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Fabasoft AG - die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2022/2023 im Überblick



Die Fabasoft AG (ISIN AT0000785407, WKN 922985, Prime Standard) veröffentlichte am 24. Februar 2023 die Konzern-Zahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2022/2023 (01.04.2022-31.12.2022): Umsatzerlöse: EUR 49,9 Mio. (EUR 42,9 Mio. in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2021/2022)

EBITDA: EUR 11,9 Mio. (EUR 13,2 Mio. in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2021/2022)

EBIT: EUR 7,0 Mio. (EUR 8,7 Mio. in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2021/2022)

Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit: EUR 1,4 Mio. (EUR 12,6 Mio. in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2021/2022)

Bestand der liquiden Mittel: EUR 22,8 Mio. zum 31. Dezember 2022 (EUR 34,3 Mio. zum 31. Dezember 2021) Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022/2023 (01.10.2022-31.12.2022) betrugen die Umsatzerlöse EUR 18,1 Mio. (EUR 15,2 Mio. im Vergleichszeitraum des Vorjahres). Das EBIT des dritten Quartals betrug EUR 2,1 Mio. (EUR 3,0 Mio. im Vergleichszeitraum des Vorjahres). Der vollständige Bericht ist abrufbar unter folgenden Links: Deutsch: https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_9_Monatsbericht_2022_2023.pdf

Englisch: https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_9_Monthsreport_2022_2023.pdf Über Fabasoft: Fabasoft zählt zu den führenden Softwareproduktunternehmen und Cloud-Dienstleistern für digitales Dokumenten-, Prozess- und Aktenmanagement in Europa. Mit dem einzigartigen, leistungsstarken Fabasoft PROCECO Ökosystem vereint Fabasoft ausgewählte, miteinander abgestimmte, qualitativ hochwertige digitale Lösungen für dokumentenintensive Geschäftsprozesse. Zahlreiche namhafte Privatunternehmen und Organisationen der öffentlichen Verwaltung vertrauen seit mehr als drei Jahrzehnten auf die Qualität und Erfahrung von Fabasoft. Fabasoft AG (ISIN AT0000785407; WKN 922985; Bloomberg Code FAA GY; Reuters Code FAAS.DE) Linz, 24. Februar 2023 Klaus Fahrnberger, Investor Relations Manager E-Mail: ir@fabasoft.com, Telefon: +43 732 60 61 62

