Aarau (pta/24.02.2023/07:30) - Die AEW Energie AG hat entschieden, ihre Anteile an der evpass SA zu verkaufen. Diese wurde 2016 von der Green Motion SA gegründet. Die AEW hat sich Ende 2018 beteiligt und evpass im Engineering, im Aufbau des Vertriebs und beim Second-Level-Support in grossen Teilen der Deutschschweiz unterstützt. Seither hat sich evpass sehr positiv entwickelt, sie betreibt mittlerweile mit 3'000 Ladepunkten das umfangreichste Netz von öffentlichen Ladestationen in der Schweiz. Mit dem Verkauf ihrer Anteile an einen führenden Anbieter von Elektro-Mobilitätslösungen in der Schweiz und in Europa ermöglicht die AEW, dass die nächste Entwicklungsphase von evpass durch einen neuen strategischen Investor in die Wege geleitet wird. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.

