KORREKTUR: MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

(In dem um 07.32 Uhr gesendeten Briefing muss im Tagesthema I im letzten Satz die Angabe zum Nettoverlust auf minus 627 Millionen Euro geändert werden, nachdem BASF die ursprüngliche Angabe aus dem Januar von rund 1,4 Milliarden Euro nach Berechnungen der endgültigen Zahlen inzwischen angepasst hat.

Es folgt die korrigierte Fassung.)

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

BASF rechnet im laufenden Geschäftsjahr mit einem Rückgang von Umsatz und Ergebnis. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) dürfte auf 4,8 bis 5,4 Milliarden Euro zurückgehen, wie der Chemieriese bei Vorstellung der Bilanz mitteilte. 2022 war der Gewinn - wie bereits seit Januar bekannt - um gut 11 Prozent auf 6,9 Milliarden Euro gesunken. BASF war es zuletzt immer schlechter gelungen, die steigenden Kosten für Rohstoffe und Energie in Form von höheren Preisen an die Kunden weiterzugeben. Der Umsatz wird in diesem Jahr zwischen 84 und 87 Milliarden Euro erwartet und damit unter dem Vorjahreswert von 87,3 Milliarden Euro. BASF geht von einem schwachen ersten Halbjahr aus. Aufholeffekte, insbesondere in China, dürften im zweiten Halbjahr zu einer verbesserten Ergebnissituation führen. Für das abgelaufene Jahr sollen die Aktionäre trotz des Milliardenverlusts unter dem Strich wie im Vorjahr eine Dividende von 3,40 Euro je Anteilsschein bekommen. 2022 hatten BASF milliardenschwere Abschreibungen auf das Russland-Geschäft seiner Fördertochter Wintershall Dea tiefrote Zahlen eingebrockt. Unter dem Strich stand ein Verlust von 627 Millionen Euro.

TAGESTHEMA II

Japans Kerninflationsrate hat im Januar mit 4,2 Prozent ein Vier-Dekaden-Hoch erreicht, aber der nächste Gouverneur der Bank of Japan erwartet einen Rückgang und glaubt nicht, dass eine Zinserhöhung notwendig wird. Die Kernverbraucherpreise - nach japanischer Definition alle Preise ohne frische Lebensmittel - steigen so schnell wie seit September 1981 nicht mehr. Kazuo Ueda, der in diesem Monat von der Regierung als nächster Gouverneur der Bank of Japan nominiert wurde, sagte am Freitag, er glaube nicht, dass die relativ hohe Inflationsrate von Dauer sein werde. Er ergänzte, die Zentralbank solle ihre lockere Geldpolitik fortsetzen. "Dies sollte der vorläufige Höhepunkt sein", sagte Ueda vor einem Parlamentsausschuss. Er sagte, er erwarte, dass die Inflation gegen Mitte des nächsten Fiskaljahres, das im April beginnt, unter 2 Prozent fallen werde. Ueda ergänzte, dass er die Auswirkungen der Inflation selbst spüre, da der Preis für eine Bento-Lunchbox, die er oft in einem Supermarkt kauft, von 450 auf 500 Yen gestiegen sei.Die Geldpolitik der BoJ umfasst derzeit einen negativen kurzfristigen Zinssatz und eine Obergrenze von 0,5 Prozent für die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen, die im Dezember von 0,25 Prozent angehoben wurde. Die niedrigen Zinssätze sollen die Kreditaufnahme und Investitionen der Unternehmen fördern.In seiner ersten ausführlichen Rede seit seiner Ernennung sagte Ueda, Japans Preisanstieg sei durch externe "kostentreibende" Faktoren wie höhere Energiepreise verursacht worden. Er stellte fest, dass sich der Anstieg der Importpreise zu verlangsamen beginnt. Ueda, ein ehemaliger Wirtschaftsprofessor an der Universität Tokio, ist für eine fünfjährige Amtszeit als Nachfolger von Gouverneur Haruhiko Kuroda nominiert worden, dessen Amtszeit im April ausläuft. In seiner Aussage im Parlament sagte Ueda, dass Japan noch mehr Zeit brauche, um eine nachhaltige Inflation von 2 Prozent zu erreichen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Jahresergebnis

10:00 DE/Metro AG, HV (virtuell)

13.30 DE/IGBCE und BASF-Betriebsrat, PK zu Sparmaßnahmen am BASF-Standort Ludwigshafen

INDEXÄNDERUNG

- Folgende Index-Änderungen werden nach Handelsschluss wirksam:

+ DAX AUFNAHME - Commerzbank HERAUSNAHME - Linde + MDAX AUFNAHME - Nordex HERAUSNAHME - Commerzbank + SDAX AUFNAHME - Deutsche Beteiligungs AG HERAUSNAHME - Nordex + EURO-STOXX-50 AUFNAHME - Unicredit HERAUSNAHME - Linde + STOXX-50 AUFNAHME - Safran HERAUSNAHME - Linde

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 BIP (2. Veröffentlichung) 4Q kalender- und saisonbereinigt gg Vq PROGNOSE: -0,2% gg Vq 1. Veröff.: -0,2% gg Vq 3. Quartal: +0,5% gg Vq kalenderbereinigt gg Vj PROGNOSE: +1,1% gg Vj 1. Veröff.: +1,1% gg Vj 3. Quartal: +1,4% gg Vq 08:00 GfK-Konsumklimaindikator März PROGNOSE: -30,2 Punkte zuvor: -33,9 Punkte - FR 08:45 Verbrauchervertrauen Februar PROGNOSE: 81 zuvor: 80 - US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Januar Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +1,4% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +1,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+4,4% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+4,4% gg Vj 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Februar PROGNOSE: 66,4 1. Umfrage: 66,4 zuvor: 64,9 16:00 Neubauverkäufe Januar PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +2,3% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.553,00 -0,0% E-Mini-Future S&P-500 4.015,00 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 12.176,50 -0,3% Nikkei-225 27.453,48 +1,3% Schanghai-Composite 3.264,33 -0,7% Hang-Seng-Index 20.063,28 -1,4% +/- Ticks Bund -Future 135,05 +22 Donnerstag: INDEX Schluss +/- DAX 15.475,69 +0,5% DAX-Future 15.555,00 +0,9% XDAX 15.532,34 +0,9% MDAX 28.706,49 +0,9% TecDAX 3.255,14 +0,6% EuroStoxx50 4.258,16 +0,4% Stoxx50 3.928,13 -0,1% Dow-Jones 33.153,91 +0,3% S&P-500-Index 4.012,32 +0,5% Nasdaq-Comp. 11.590,40 +0,7% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 134,83 +68

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften mit leicht steigenden Kursen in den Handel am Freitag starten. Insgesamt günstige Vorlagen von der Wall Street und aus Asien stützen die Stimmung leicht. Mit Erleichterung wurden Aussagen des künftigen Notenbankgouverneurs der BoJ, Kazuo Ueda, aufgenommen. Dieser hat kein sofortiges Ende der ultralockeren Geldpolitik verkündet. Daneben sorgt weiter die Berichtssaison für Impulse. Diese ist bislang recht ordentlich verlaufen. Am übergeordneten Bild hat sich nichts geändert. Weiter bleiben die Zinserwartungen Hauptthema an den Märkten. Wie CMC anmerkt, haben Crash-Propheten erneut Hochkonjunktur. Aber noch mache der Markt einen stabilen Eindruck und lasse sich auch nicht von einer Wall Street nach unten ziehen, die sich in diesen Tagen auf einem aus technischer Sicht gefährlichen Terrain bewege. "Finden die Kurse in New York nicht so langsam Halt, könnte es auch um die Stabilität des DAX geschehen sein", heißt es.

Rückblick: Hilfreich für die Stimmung wirke sich die Berichtssaison aus, hieß es im Handel. Zahlreiche Unternehmen legten am Morgen Geschäftszahlen vor, die überwiegend positiv aufgenommen wurden. AXA gewannen dagegen 3,2 Prozent. Der bereinigte zugrunde liegende Gewinn liege 4 Prozent über den Schätzungen, hieß es bei der Citi. Rolls-Royce gehörten mit einer Hausse von knapp 24 Prozent zu den Gewinnern des Tages. Der Triebwerkhersteller peilt für dieses Jahr die Rückkehr zu einem operativen Gewinn an und will nun in einer strategischen Überprüfung die Prioritäten neu festlegen.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Die Deutsche Telekom (+0,5%) hat nach Überzeugung von Bryan Garnier ein starkes Ergebnis für das vierte Quartal 2022 veröffentlicht. Munich Re fielen dagegen um 1,8 Prozent. Nettoergebnis und operativer Gewinn haben die Erwartungen zwar geschlagen, die Schaden-Kosten-Quote im Rückversicherungsbereich liegt aber über den Prognosen, was negativ ist, und auch das Anlageergebnis hat die Prognosen nicht erreicht. Für Fresenius und FMC ging es um 4,8 und 5,2 Prozent nach unten, nachdem Unternehmen am Vortag die Entflechtung bekannt gegeben hatten. Die Viertquartalszahlen von Freenet (-0,1%) fielen laut der Citigroup durchwachsen aus. Nach robusten Geschäftszahlen gewannen Knorr-Bremse 2,4 Prozent. Vitesco (+5,8%) steigerte die bereinigte Marge im vergangenen Geschäftsjahr an den oberen Rand der angestrebten Zielspanne. Positiv stellten die Analysten von Jefferies den Cashflow bei Hochtief (+5,4%) in Höhe von einer Milliarde heraus.

XETRA-NACHBÖRSE

DJ KORREKTUR: MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Dank positiver US-Vorgaben ist es im nachbörslichen Handel am Donnerstag mit den Kursen leicht nach oben gegangen. Die Wall Street hatte zwischenzeitliche Verluste wettgemacht und ins Plus gedreht. Die Aktien von Koenig & Bauer stiegen um 4,4 Prozent, nachdem der Druckmaschinenhersteller vorläufige Zahlen für 2022 vorgelegt hatte. 1&1 gewannen 1,3 Prozent. Der Mobilfunkanbieter wirft Vodafone vor, ihn beim Ausbau seines 5G-Mobilfunknetzes zu behindern, weshalb die Tochter 1&1 Mobilfunk GmbH am Freitag beim Bundeskartellamt eine Beschwerde einreichen wird. Adler tendierten 3,4 Prozent höher. Der Immobilienkonzern hat die Kündigung von Anleihen seiner Tochter AGPS BondCo durch zwei Anleihegläubiger als unwirksam bezeichnet.

USA - AKTIEN

Etwas fester - Die Verlustserie der US-Aktien hat am Donnerstag ein vorläufiges Ende gefunden. Die Technologiewerte erhielten Unterstützung durch Nvidia. Der Chiphersteller hatte zwar schwache, aber doch besser als erwartet ausgefallene Ergebnisse vorgelegt. Konjunkturdaten nährten zwar zeitweilig Inflations- und Zinssorgen, die sich letztlich aber nicht durchsetzten: So ist der BIP-Deflator gegenüber vorläufigen Daten gestiegen. Die Zahl der Erstanträge war in der Vorwoche erneut niedrig und überdies geringer als erwartet. Und der Chicago Fed National Activity Index erholte sich im Januar und rückte dabei in positives Terrain vor. Bei Nvidia (+14%) überraschte neben den Zahlen der Ausblick positiv. Im Sog von Nvidia verteuerten sich AMD um 4,1 Prozent. Intel hinkte mit einem Plus von 0,5 Prozent hinterher. Das Unternehmen hatte am Mittwoch seine Dividende kräftig gekürzt, um unter anderem verstärkt in die Entwicklung neuer Produkte investieren zu können. Analysten lobten diese Entscheidung. Nach Meinung von Morgan Stanley dürfte sie dazu beitragen, die Talfahrt der Aktie zu stoppen; die Bank hat Intel auf "Equalweight" hochgestuft. Ebay büßten 5,2 Prozent ein. Dass der Umsatz trotz eines Rückgangs immer noch besser als erwartet ausfiel und auch der bereinigte Gewinn die Erwartung übertraf, half nicht. Der Markt habe den Umsatzrückgang, das gesunkene Warenhandelsvolumen und die niedrigere Zahl der aktiven Nutzer des Online-Auktionshauses in den Vordergrund gestellt, hieß es. Die nachlassende Nachfrage nach Corona-Impfstoffen hat Moderna (-6,7%) im vierten Quartal einen Umsatz- und Gewinneinbruch beschert.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,70 0 4,70 27,5 5 Jahre 4,11 -4,5 4,16 11,1 7 Jahre 4,03 -4,1 4,07 6,1 10 Jahre 3,88 -4,3 3,92 0,1 30 Jahre 3,88 -3,6 3,91 -9,2

Anleihen legten zu. Im Gegenzug kamen die am Dienstag kräftig gestiegenen Renditen weiter zurück. Nach dem Fed-Protokoll am Vortag warteten die Anleger auf neue Impulse, hieß es.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:31 Uhr % YTD EUR/USD 1,0600 +0,0% 1,0596 1,0594 -1,0% EUR/JPY 142,70 -0,0% 142,72 142,73 +1,7% EUR/CHF 0,9898 +0,1% 1,0713 0,9892 +0,0% EUR/GBP 0,8818 +0,0% 0,8818 0,8811 -0,4% USD/JPY 134,63 -0,0% 134,69 134,74 +2,7% GBP/USD 1,2021 +0,0% 1,2018 1,2024 -0,6% USD/CNH 6,9395 +0,3% 6,9196 6,9156 +0,2% Bitcoin BTC/USD 23.860,74 -0,1% 23.882,14 23.932,80 +43,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar behauptete seine jüngsten Gewinne. Der Euro pendelte im späten US-Handel um 1,06 Dollar.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,98 75,39 +0,8% +0,59 -5,7% Brent/ICE 82,83 82,21 +0,8% +0,62 -3,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise legten zu, nachdem sie in diesem Monat bereits um 5 Prozent gefallen waren. Die US-Sorte WTI verteuerte sich um rund 2 Prozent auf 75,39 Dollar je Barrel. Der Brent-Preis stieg in ähnlichem Umfang. Am Markt war von einer Erholungsbewegung die Rede. Die überraschend deutlich gestiegenen US-Rohölvorräte belasteten nicht, nachdem schon der Branchenverband API am späten Mittwoch einen kräftigen Lageraufbau vermeldet hatte.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.824,92 1.824,30 +0,0% +0,62 +0,1% Silber (Spot) 21,31 21,35 -0,2% -0,04 -11,1% Platin (Spot) 951,18 947,00 +0,4% +4,18 -10,9% Kupfer-Future 4,06 4,06 +0,0% +0,00 +6,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis gab nach seiner Vortagsschwäche geringfügig weiter nach. Die Feinunze zeigte sich 0,1 Prozent niedriger bei 1.823 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

UKRAINE-KRIEG

- Kurz vor dem ersten Jahrestag des Ukraine-Kriegs haben die UN-Mitgliedstaaten mit breiter Mehrheit eine Friedenslösung und einen russischen Truppenabzug gefordert. In einer Sondersitzung der UN-Vollversammlung stimmten am Donnerstag 141 der 193 Mitgliedstaaten für eine entsprechende Resolution. Sieben Staaten stimmten gegen den Text, 32 Staaten - darunter China und Indien - enthielten sich.

- Die USA wollen die ukrainische Armee im Kampf gegen Russland mit weiterer Militärhilfe im Umfang von 2 Milliarden US-Dollar unterstützen. Dies gab der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan im Fernsehsender CNN bekannt.

- Zum ersten Jahrestag des russischen Einmarsches in der Ukraine hat China beide Seiten zu direkten Verhandlungen und zum Schutz von Zivilisten aufgerufen. Das Außenministerium in Peking veröffentlichte am Freitag auf seiner Website einen entsprechenden Zwölf-Punkte-Plan zur "politischen Beilegung" der Krise.

KONJUNKTUR GROSSBRITANNIEN

Das Verbrauchervertrauen hat sich im Februar stärker als erwartet verbessert. Das Forschungsunternehmen GfK gab bekannt, dass sein Barometer für das Verbrauchervertrauen im Februar von minus 45 im Januar auf minus 38 gestiegen ist. Dies ist der höchste Wert seit April und kehrt den Rückgang vom letzten Monat mehr als um. Es handelt sich um die größte monatliche Stimmungsverbesserung seit März 2021. Erwartungen von Ökonomen, die im Mittel nur eine Verbesserung bis auf minus 43 erwartet hatten, wurden damit übertroffen. Allerdings ist das Vertrauensniveau immer noch stark gedrückt.

NORDKOREA

Inmitten anhaltender Spannungen hat Nordkorea den dritten Raketentest innerhalb weniger Tage ausgeführt. Nach Angaben nordkoreanischer Staatsmedien wurden am Freitagfrüh (Ortszeit) vier Marschflugkörper des Typs Hwasal-2 in das Ostmeer abgefeuert, das auch Japanisches Meer genannt wird.

TARIFSTREIT ÖFFENTLICHER DIENST

In der Tarifrunde für die 2,4 Millionen Angestellten von Bund und Kommunen haben die Arbeitgeber ein erstes Angebot vorgelegt. Es umfasse eine lineare Erhöhung der Löhne um 3 in diesem und von weiteren 2 Prozent im kommenden Jahr, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Bestandteil des Arbeitgeberangebots sind demnach auch steuer- und abgabenfreie Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2.500 Euro verteilt über zwei Jahre. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Deutsche Beamtenbund (DBB) fordern 10,5 Prozent, monatlich jedoch mindestens 500 Euro mehr Gehalt.

BASF

lässt sein ursprünglich bis Jahresende geplantes Aktienrückkaufprogramm vorzeitig auslaufen. Im Einklang mit den Unternehmensprioritäten für die Mittelverwendung und angesichts der gravierenden Veränderungen in der Weltwirtschaft im Laufe des Jahres 2022 habe der Vorstand entschieden, das Aktienrückkaufprogramm vorzeitig zu beenden. Bis zum 17. Februar seien Aktien im Volumen von 1,4 Milliarden Euro zurückgekauft worden, das ursprüngliche Zielvolumen habe bei bis zu 3 Milliarden Euro gelegen.

BASF

Dem im Oktober angekündigten Sparprogramm mit einem jährlichen Volumen von 500 Millionen Euro sollen voraussichtlich rund 2.600 Stellen in Unternehmens- und Service-Bereichen, in Forschung und Entwicklung (F&E) sowie in der Konzernzentrale zum Opfer fallen. Überdies plant BASF an seinem größten Standort Ludwigshafen massive Einschnitte in der Produktion, wie das Unternehmen bei Vorlage der Bilanz mitteilte.

SIEMENS

Aufsichtsratschef Jim Hagemann Snabe plant, sich in zwei Jahren auf der Hauptversammlung Anfang 2025 nicht wieder zur Wahl stellen. Der Däne begründe dies damit, dass er dem Kontrollgremium dann zwölf Jahre angehöre und laut Corporate-Governance-Kodex für gute Unternehmensführung nicht mehr als unabhängig gelte, berichtet die Wirtschaftswoche unter Berufung auf Konzerninsider.

1&1

wirft Vodafone vor, ihn beim Ausbau seines 5G-Mobilfunknetzes zu behindern, und schaltet die Kartellbehörden ein. Die Tochter 1&1 Mobilfunk GmbH werde am Freitag beim Bundeskartellamt eine Beschwerde einreichen, teilte der Konzern mit. Durch Verzögerungen bei der Bereitstellung von Antennenstandorten durch die Vodafone-Tochter Vantage Towers könne der Netzstart geringfügig verzögern.

ADLER

