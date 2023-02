EQS-News: Netfonds AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Netfonds AG: Vorläufiges Konzernergebnis für das Geschäftsjahr 2022 - stabil in herausforderndem Umfeld



Vorläufiges Konzernergebnis für das Geschäftsjahr 2022 - stabil in herausforderndem Umfeld Brutto-Konzernumsatz: 175,6 Mio. Euro (Vorjahr: 176,2 Mio. Euro, -0,4 %)

Netto-Konzernumsatz: 32,6 Mio. Euro (Vorjahr: 33,0 Mio. Euro, -1,2 %)

EBITDA: 5,3 Mio. Euro (Vorjahr: 4,9 Mio. Euro, +8,9 %)

EBIT: 1,5 Mio. Euro (Vorjahr: 2,4 Mio. Euro, -35,4 %)

Assets under Administration: 21,5 Mrd. Euro (Vorjahr: 21,5 Mrd. Euro, unverändert) Hamburg, 24. Februar 2023 - Die Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74) hat das Geschäftsjahr 2022 auf Basis der vorläufigen und ungeprüften Geschäftszahlen stabil abgeschlossen. Die im Konsolidierungskreis verbliebenen Kerngeschäftsbereiche Wholesale (Investment und Versicherung) sowie Regulatory und Technology (Haftungsdach und Vermögensverwaltung) lagen nahezu auf dem Umsatz- und Ertragsniveau des Vorjahres. Insbesondere der Versicherungsbereich erreichte trotz der starken inflationsbedingten Belastung vieler privater Verbraucher ein Wachstum auf Jahressicht von rund 10 %.



Der um die entkonsolidierte Immobiliensparte NSI bereinigte Brutto-Konzernumsatz der Netfonds Gruppe lag bei 175,6 Mio. Euro (Vorjahr: 176,2 Mio. Euro). Der Netto-Konzernumsatz erreichte 32,6 Mio. Euro (Vorjahr: 33,0 Mio. Euro). Das EBITDA erhöhte sich trotz der hohen Investitionen in den Vertrieb und die Digital-Plattform finfire auf 5,3 Mio. Euro (Vorjahr: 4,9 Mio. Euro, +8,9 %). Die Marge EBITDA / Nettoumsatz verzeichnete mit 16,3 % einen Anstieg gegenüber dem Vorjahr (14,8 %). Das EBIT der Netfonds Gruppe erreichte 1,5 Mio. Euro (Vorjahr: 2,4 Mio. Euro, -35,4 %). Einmaleffekte (u. a. aus der Veräußerung der V-d-V GmbH) belasteten das Ergebnis auf Konzernebene mit ca. 0,3 Mio. Euro. Zusätzlich wirkte sich die Zurückhaltung der Anleger im Immobilienbereich aus.



Hauptumsatzträger waren weiterhin die Geschäftsbereiche Wholesale und Regulatory. Die Assets under Administration inklusive Fonds Advisory entwickelten sich trotz des herausfordernden Marktumfeldes positiv. Die gesamten Assets blieben gegenüber dem Vorjahr in Summe nahezu unverändert. Den marktbedingten Rückgängen standen neue Nettomittelzuflüsse von ca. 1,3 Mrd. Euro gegenüber. Der Marktrückgang von ca. 15 % per Jahresultimo sowohl im Anleihe- als auch im Aktienbereich verhinderte trotz der signifikanten Mittelzuflüsse einen dynamischeren Anstieg der Assets under Administration. Die anhaltenden Zuflüsse im Depotgeschäft über die finfire-Plattform und über die Vermögensverwaltung bilden die Grundlage für den nächsten dynamischen Wachstumsschub.



Das Interesse und die Attraktivität an der finfire-Plattform wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr durch weitere strategische Kooperationen, beispielsweise mit der Bonnfinanz, nachdrücklich unter Beweis gestellt. Hier erwartet Netfonds weiteres dynamisches Wachstum sowohl in der Gewinnung von Vertriebsgesellschaften als auch durch zusätzliche Wertschöpfung über die verstärkte Einbeziehung der eigenen Vermögensverwaltungsplattform.



Der Bereich Immobilien und Sonstiges ist durch die vorjährige Ausgliederung des Immobilienbereiches (NSI Asset AG) in seiner Gewichtung nur noch marginal. Die ursprünglich geplanten Abverkäufe aus dem Wohnungsportfolio über die Netfonds-Vertriebsplattform wurden aufgrund der Entwicklung an den Zins- und Immobilienmärkten zurückgestellt. Die NSI fokussiert sich aktuell mit ihrem langfristig finanzierten und nahezu vollständig vermieteten Portfolio auf die Bestandsoptimierung.



"Die Neukundengewinnung und das operative Wachstum der Assets hat sich auch während des vergangenen Jahres fortgesetzt. Unsere Wachstumstreiber Vermögensverwaltung, Regulatory inklusive Haftungsdach und Fonds Advisory bzw. Fondsmanagement haben sich im herausfordernden Jahr 2022 sehr gut weiterentwickelt. Darüber hinaus bildet die Versicherungsplattform und insbesondere finfire als zentrales Beratungs-und Vertriebstool für Investment und Versicherungsberater ein starkes Fundament für skalierbares und ertragreiches Wachstum", so Martin Steinmeyer, CEO der Netfonds AG.



Die wichtigsten Kennzahlen stellen sich auf Basis der vorläufigen Geschäftszahlen 2022 wie folgt dar:

in Mio. Euro* FY 2022 FY 2021 Entwicklung Brutto-Konzernumsatz 175,6 176,2 -0,4 % Netto-Konzernumsatz 32,6 33,0 -1,2 % EBITDA 5,3 4,9 +8,9 % Marge EBITDA / Nettoumsatz 16,3 % 14,8 % +1,5 Pp EBIT 1,5 2,4 -35,4 % Gewinn vor Steuern (EBT) 1,3 Assets under Administration 21.500 21.500 unverändert *ohne Immobilien



Prognose für das Geschäftsjahr 2023



Für das laufende Geschäftsjahr 2023 geht der Vorstand nach dem Konsolidierungsjahr 2022 von einer dynamischeren Entwicklung des Geschäftsvolumens und einem zweistelligen Wachstum aus. Die Netfonds Gruppe erwartet einen Anstieg des Konzernumsatzes von mehr als 10 %. Überproportional wird ein Anstieg des EBITDA erwartet, da die Skalierbarkeit der finfire-Plattform weiter zunimmt und die Profitabilität dadurch verstärkt wird.



Die Veröffentlichung des geprüften und testierten Jahresabschlusses und der detaillierten Jahresprognose ist für Anfang Mai 2023 geplant.



Netfonds AG

Heidenkampsweg 73

20097 Hamburg



Investor Relations

Philip Angrabeit

Tel.: +49 40 822 267 142

Mobil: +49 1522 1954 561

E-Mail: pangrabeit@netfonds.de



Weitere Informationen

www.netfonds.de/investor-relations/



Über die Netfonds Gruppe



Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.

