Andritz erhielt von Smurfit Kappa den Auftrag zur Lieferung einer neuen, energieeffizienten Entrindungsanlage für die Papierfabrik in Yumbo, Kolumbien. Die Inbetriebnahme ist für das 4. Quartal 2024 geplant. Der Auftrag ist Teil des Smurfit Kappa-Projekts, das darauf abzielt, die derzeit verwendeten fossilen Brennstoffe durch verschiedene Arten organischer Abfälle zu ersetzen, um in der Papierfabrik in Yumbo sauberere Energie zu erzeugen. Die organischen Abfälle, die in der Andritz-Entrindungsanlage verarbeitet werden, bestehen u.a. aus Kiefern- und Eukalyptusrinde aus den firmeneigenen Forstplantagen und Abfällen aus der Holzaufbereitungsanlage.

