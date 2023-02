Fabasoft hat die Umsatzerlöse in den ersten neun Monaten gesteigert, und zwar von 42,9 Mio. Euro in der Vorjahresperiode auf nunmehr 49,9 Mio. Euro. Das EBITDA ging von 13,2 Mio. Euro auf 11,9 Mio. Euro, das EBIT von 8,7 Mio. Euro auf 7,0 Mio. Euro zurück. Das Periodenergebnis reduzierte sich im Vergleich von 6,1 Mio. Euro auf 5,2 Mio. Euro. Der Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit liegt bei 1,4 Mio. Euro (Vorjahr 12,6 Mio. Euro), der Betand an liquiden Mittel liegt bei 22,8 Mio. Euro (34,3 Mio. Euro zum 31. Dezember 2021).

Den vollständigen Artikel lesen ...