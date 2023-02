Britvic plc: Transaction in Own Shares

DJ Transaction in Own Shares

Transactions in Own Securities

24th February

Britvic plc ("Britvic") announces that it has purchased the following number of its ordinary shares on the London Stock Exchange from Citigroup Global Markets Limited ("Citi") as part of its existing share buyback programme announced on 23 May 2022 (the "Programme").

Date of purchase: 23rd February 2023 Number of ordinary shares of GBP0.20 each purchased: 40,000 Highest price paid per share (pence): 829.00p Lowest price paid per share (pence): 820.50p Volume weighted average price paid per share (pence): 823.99p

The repurchased shares will be cancelled.

Transaction Details

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), a full breakdown of the individual trades made by Citi on behalf of Britvic as part of the buyback programme is detailed below:

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 08:07:22 GBp 185 826.50 XLON xy49xz7v35r BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 08:07:22 GBp 185 826.50 XLON xy49xz7v35u BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 08:08:29 GBp 185 828.00 XLON xy49xz7v2bC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 08:17:55 GBp 401 828.50 XLON xy49xz7vSuF BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 08:17:55 GBp 185 827.50 XLON xy49xz7vSuI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 08:25:15 GBp 41 829.00 XLON xy49xz7vKR2 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 08:25:15 GBp 500 829.00 XLON xy49xz7vKR4 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 08:25:15 GBp 185 828.50 XLON xy49xz7vKRB BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 08:26:05 GBp 190 827.50 XLON xy49xz7vKZC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 08:26:05 GBp 278 828.00 XLON xy49xz7vKY5 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 08:34:27 GBp 284 828.00 XLON xy49xz7vk0H BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 08:34:30 GBp 258 827.50 XLON xy49xz7vk5I BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 08:35:56 GBp 156 826.50 XLON xy49xz7vWQUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 08:41:21 GBp 197 824.00 XLON xy49xz7vdGr BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 08:41:21 GBp 284 824.50 XLON xy49xz7vdG5 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 08:46:51 GBp 204 824.00 XLON xy49xz7vwfP BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 08:55:34 GBp 185 824.00 XLON xy49xz7vqts BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 08:55:34 GBp 185 824.00 XLON xy49xz7vqsc BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 09:02:19 GBp 185 824.00 XLON xy49xz7uFAi BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 09:07:54 GBp 121 823.50 XLON xy49xz7u5@a BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 09:07:54 GBp 64 823.50 XLON xy49xz7u5@Y BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 09:18:08 GBp 1,286 823.50 XLON xy49xz7uUSX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 09:18:08 GBp 185 822.50 XLON xy49xz7uUSd BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 09:22:33 GBp 185 823.50 XLON xy49xz7uIP0 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 09:23:48 GBp 232 823.00 XLON xy49xz7uLMc BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 09:32:28 GBp 300 822.50 XLON xy49xz7ugZj BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 09:34:48 GBp 275 822.00 XLON xy49xz7ulQx BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 09:41:39 GBp 301 821.50 XLON xy49xz7ub4S BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 09:41:41 GBp 1 821.00 XLON xy49xz7ub5k BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 09:41:47 GBp 207 821.00 XLON xy49xz7ub@A BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 09:59:48 GBp 212 820.50 XLON xy49xz7uszU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 10:02:10 GBp 138 823.00 XLON xy49xz7USD8dZ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 10:02:10 GBp 509 823.00 XLON xy49xz7USD8de BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 10:02:17 GBp 168 823.00 XLON xy49xz7USDBTp BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 10:06:27 GBp 544 823.00 XLON xy49xz7USDFHz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 10:08:59 GBp 103 823.50 XLON xy49xz7USD1uv BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 10:09:39 GBp 242 823.50 XLON xy49xz7USD0LV BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 10:17:38 GBp 185 823.50 XLON xy49xz7USDPxV BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 10:26:45 GBp 4 825.00 XLON xy49xz7USDGnk BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 10:26:45 GBp 1 825.00 XLON xy49xz7USDGnm BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 10:26:47 GBp 176 825.00 XLON xy49xz7USDGq2 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 10:26:47 GBp 400 825.00 XLON xy49xz7USDGqK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 10:27:07 GBp 254 824.00 XLON xy49xz7USDJPt BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 10:31:40 GBp 312 823.50 XLON xy49xz7USDN2W BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 10:31:42 GBp 293 823.50 XLON xy49xz7USDN1G BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 10:38:50 GBp 241 823.50 XLON xy49xz7USDiAR BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 10:43:12 GBp 9 823.50 XLON xy49xz7USDWEh BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 10:43:12 GBp 193 823.50 XLON xy49xz7USDWEj BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 10:52:44 GBp 273 823.50 XLON xy49xz7USDxLy BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 10:59:30 GBp 298 823.00 XLON xy49xz7USDnbt BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 10:59:30 GBp 2 823.00 XLON xy49xz7USDnbv BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 11:08:42 GBp 278 823.00 XLON xy49xz7@BLA BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 11:11:58 GBp 185 822.50 XLON xy49xz7@DbUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 11:11:58 GBp 280 822.50 XLON xy49xz7@Db4 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 11:18:13 GBp 352 822.00 XLON xy49xz7@09p BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 11:18:13 GBp 323 822.00 XLON xy49xz7@09u BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 11:43:58 GBp 752 823.00 XLON xy49xz7@Nv6 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 11:43:58 GBp 2 823.00 XLON xy49xz7@Nv8 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 11:50:11 GBp 177 823.00 XLON xy49xz7@g47 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 11:52:48 GBp 177 823.00 XLON xy49xz7@igY BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 11:52:52 GBp 232 823.00 XLON xy49xz7@ifn BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 11:52:52 GBp 180 823.00 XLON xy49xz7@ifx BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 12:17:12 GBp 185 822.50 XLON xy49xz7@mKf BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 12:17:12 GBp 325 822.50 XLON xy49xz7@mKq BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 12:17:12 GBp 330 822.50 XLON xy49xz7@mK3 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 12:17:12 GBp 332 822.50 XLON xy49xz7@mK9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 12:17:14 GBp 185 822.50 XLON xy49xz7@mAz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 12:17:14 GBp 185 822.50 XLON xy49xz7@mA2 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 12:20:21 GBp 379 823.00 XLON xy49xz7@oiX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 12:31:49 GBp 229 822.50 XLON xy49xz7zDKH BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 12:35:50 GBp 230 822.50 XLON xy49xz7zE2M BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 12:35:50 GBp 229 822.50 XLON xy49xz7zE2T BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 12:44:13 GBp 229 823.00 XLON xy49xz7z4mf BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 12:53:08 GBp 69 822.50 XLON xy49xz7zTGo BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 13:25:02 GBp 223 823.00 XLON xy49xz7zc5j BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 13:27:19 GBp 168 823.50 XLON xy49xz7zu3L BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 13:27:19 GBp 550 823.50 XLON xy49xz7zu3N BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 13:27:19 GBp 591 823.50 XLON xy49xz7zu3T BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 13:27:19 GBp 50 823.50 XLON xy49xz7zu3V BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 13:27:19 GBp 260 823.50 XLON xy49xz7zu2a BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 13:30:25 GBp 241 823.00 XLON xy49xz7zzql BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 13:30:26 GBp 206 822.00 XLON xy49xz7zzed BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 13:30:26 GBp 297 822.50 XLON xy49xz7zzef BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 13:33:09 GBp 289 821.50 XLON xy49xz7z@bD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 13:36:14 GBp 290 821.50 XLON xy49xz7zoQH BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 13:48:38 GBp 295 822.00 XLON xy49xz7yCz6 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 13:59:49 GBp 106 822.50 XLON xy49xz7yPwm BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 14:10:29 GBp 276 822.50 XLON xy49xz7yL@V BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 14:11:33 GBp 432 822.50 XLON xy49xz7yKxd BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 14:11:33 GBp 357 822.50 XLON xy49xz7yKxi BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 14:13:02 GBp 66 823.00 XLON xy49xz7yMHx BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 14:13:02 GBp 589 823.00 XLON xy49xz7yMHz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 14:13:03 GBp 138 823.00 XLON xy49xz7yMMUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 14:13:03 GBp 1,447 823.00 XLON xy49xz7yMMC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 14:31:29 GBp 239 823.00 XLON xy49xz7y@1f BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 14:31:29 GBp 272 823.00 XLON xy49xz7y@1i BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 14:31:29 GBp 117 823.00 XLON xy49xz7y@1k BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 14:38:52 GBp 54 822.50 XLON xy49xz73B5I BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 14:38:52 GBp 326 822.50 XLON xy49xz73B5K BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 14:44:01 GBp 609 823.00 XLON xy49xz7307m BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 14:44:01 GBp 562 823.00 XLON xy49xz7307o BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 14:44:01 GBp 420 822.50 XLON xy49xz7307v BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 14:47:03 GBp 146 824.50 XLON xy49xz7375USD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 14:47:03 GBp 603 824.50 XLON xy49xz73751 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 14:47:03 GBp 385 824.50 XLON xy49xz73753 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 14:47:03 GBp 808 824.50 XLON xy49xz7375z BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 14:47:03 GBp 165 824.50 XLON xy49xz7375I BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 15:01:50 GBp 166 825.00 XLON xy49xz73gI8 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 15:01:50 GBp 281 825.00 XLON xy49xz73gIA BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 15:04:00 GBp 255 825.50 XLON xy49xz73lHT BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 15:04:00 GBp 97 825.50 XLON xy49xz73lG7 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 15:04:00 GBp 1,070 825.50 XLON xy49xz73lG9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 15:04:01 GBp 330 825.50 XLON xy49xz73lHp BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 15:04:01 GBp 80 825.50 XLON xy49xz73lH6 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 15:04:01 GBp 58 825.50 XLON xy49xz73lHB BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 15:06:42 GBp 560 825.00 XLON xy49xz73ZOd BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 15:06:42 GBp 397 825.50 XLON xy49xz73ZOm BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 15:07:14 GBp 32 824.50 XLON xy49xz73Zfc BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 15:07:14 GBp 244 824.50 XLON xy49xz73Zfe BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 15:07:14 GBp 55 824.50 XLON xy49xz73Zfg BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 15:31:38 GBp 758 825.00 XLON xy49xz72EFb BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 15:31:38 GBp 132 825.00 XLON xy49xz72EFd BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 15:31:38 GBp 257 825.00 XLON xy49xz72EFz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 15:31:38 GBp 579 825.00 XLON xy49xz72EFUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 15:31:38 GBp 92 825.00 XLON xy49xz72EF1 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 15:31:38 GBp 566 824.50 XLON xy49xz72EEZ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 15:31:38 GBp 637 824.50 XLON xy49xz72EEj BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 15:40:04 GBp 199 825.00 XLON xy49xz72RFv BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 15:41:30 GBp 505 825.00 XLON xy49xz72Txd BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 15:41:46 GBp 555 825.00 XLON xy49xz72SR6 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 15:42:24 GBp 604 825.00 XLON xy49xz72SiI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 15:47:46 GBp 749 826.00 XLON xy49xz72Kih BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 15:51:54 GBp 665 825.00 XLON xy49xz72j4D BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 16:05:55 GBp 345 825.50 XLON xy49xz72mq0 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 16:05:56 GBp 238 825.50 XLON xy49xz72mgc BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Feb-2023 16:06:08 GBp 85 825.50 XLON xy49xz72pNp

Media Enquiries:

Please contact:

Investors: Joanne Wilson (Chief Financial Officer) +44 (0) 121 711 1102 Steve Nightingale (Director of Investor Relations) +44 (0) 7808 097 784 Media: Stephanie Macduff-Duncan (Head of Corporate Communications) +44 (0) 7808 097 680 Stephen Malthouse (Headland) +44 (0) 7734 956 201

Britvic plc's LEI number is: 635400L3NVMYD4BVCI53

