DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Japans Kerninflationsrate hat im Januar mit 4,2 Prozent ein Vierdekadenhoch erreicht, aber der nächste Gouverneur der Bank of Japan erwartet einen Rückgang und glaubt nicht, dass eine Zinserhöhung notwendig wird. Die Kernverbraucherpreise - nach japanischer Definition alle Preise ohne frische Lebensmittel - steigen so schnell wie seit September 1981 nicht mehr. Kazuo Ueda, der in diesem Monat von der Regierung als nächster Gouverneur der Bank of Japan nominiert wurde, sagte, er glaube nicht, dass die relativ hohe Inflationsrate von Dauer sein werde. Er ergänzte, die Zentralbank solle ihre lockere Geldpolitik fortsetzen. "Dies sollte der vorläufige Höhepunkt sein", sagte Ueda vor einem Parlamentsausschuss. Er erwarte, dass die Inflation gegen Mitte des nächsten Geschäftsjahres, das im April beginnt, unter 2 Prozent fallen werde.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Januar Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +1,4% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +1,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+4,4% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+4,4% gg Vj 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Februar PROGNOSE: 66,4 1. Umfrage: 66,4 zuvor: 64,9 16:00 Neubauverkäufe Januar PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +2,3% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.013,25 -0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.168,50 -0,3% Nikkei-225 27.453,48 +1,3% Hang-Seng-Index 20.091,35 -1,3% Kospi 2.423,61 -0,6% Schanghai-Composite 3.270,94 -0,5% S&P/ASX 200 7.307,00 +0,3%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen lässt sich keine eindeutige Tendenz festmachen. Höheren Abgaben in Hongkong stehen ebenso hohe Aufschläge in Tokio gegenüber, die übrigen Märkte bewegen sich dazwischen. Die Anleger seien gefangen zwischen Erleichterung über die recht robuste US-Konjunktur und den damit verbundenen Inflations- und Zinsängsten, heißt es. In Hongkong sind es vor allem Technologiewerte, die die Liste der Verlierer anführen. Im Handel verweist man auf durchwachsene Geschäftszahlen von Alibaba (-4,3%). Analysten sorgen sich vor allem um den Umsatzausblick. Insgesamt belasten Geopolitik und Regulierung den chinesischen Markt. Zum einen beunruhigen Meldungen über US-Truppenverlegungen nach Taiwan. Zum anderen fürchten Anleger, dass die KP den Finanzsektor stärker an die Kette legen wird. In Japan stützt die Aussicht auf eine weiterhin lockere Geldpolitik. Zwar ist die Kerninflationsrate auf den höchsten Stand seit 41 Jahren geschnellt, aber der künftige Gouverneur der Bank of Japan erwartet einen Rückgang und glaubt nicht, dass eine Zinserhöhung notwendig werde. Der südkoreanische Kospi dreht indes ins Minus. Anleger schauten sorgenvoll gen China und nähmen Gewinne mit, heißt es. In Australien verbuchten zehn der elf Sektoren ein Plus. Der Rohstoffsektor (-1,2%) wurde belastet von deutlichen Abgaben bei Eisenerz- und Goldtiteln.

US-NACHBÖRSE

Boeing hat erneut die Auslieferung seiner Langstreckenflieger 787 Dreamliner stoppen müssen. Grund dafür seien Probleme an einem Teil des Flugzeugrumpfes, teilte die US-Flugaufsichtsbehörde FAA mit. Die Titel gaben um 2,7 Prozent nach. Um 3 Prozent abwärts ging es für Adobe. Denn das US-Justizministerium will die 20 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Figma offenbar blockieren. Ebenfalls um 3 Prozent gaben Autodesk ab, nachdem die Software-Gesellschaft mit einem schwachen Ausblick verschreckt hatte. Intuit (+0,5%) überzeugte dagegen mit Zweitquartalszahlen oberhalb der Marktprognosen. Warner Bros Discovery gaben 1,7 Prozent ab - belastet von schwachen Werbeeinnahmen und Restrukturierungskosten. Booking Holdings hat den höchsten Umsatz der Unternehmensgeschichte erzielt und mehr verdient als erwartet. Die Aktie reagierte mit einem Abschlag von 0,2 Prozent. Allerdings ist der Kurs seit Jahresbeginn 21 Prozent gestiegen. Nektar Therapeutics brachen um 29,1 Prozent ein, ein Medikamentenkandidat hatte in einer Studie nicht die erhofften Ergebnisse geliefert. Mister Car Wash sanken um 1,5 Prozent, nachdem der Gesamtjahresausblick nicht überzeugt hatte. Auch bei Sweetgreen (-8,5%) wurde der Ausblick bemängelt. Live Nation (+1,8%) lieferte derweil eine optimistische Prognose ab.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.153,91 +0,3% 108,82 +0,0% S&P-500 4.012,32 +0,5% 21,27 +4,5% Nasdaq-Comp. 11.590,40 +0,7% 83,33 +10,7% Nasdaq-100 12.180,14 +0,9% 113,87 +11,3% Do. Mi. Umsatz NYSE (Aktien) 848 Mio 913 Mio Gewinner 2.023 1.673 Verlierer 1.027 1.374 Unverändert 116 108

Etwas fester - Die Verlustserie der US-Aktien hat ein vorläufiges Ende gefunden. Technologiewerte erhielten Unterstützung durch Nvidia (+14%). Der Chiphersteller hatte zwar schwache, aber doch besser als erwartet ausgefallene Ergebnisse vorgelegt. Konjunkturdaten nährten zwar zeitweilig Inflations- und Zinssorgen, die sich letztlich aber nicht durchsetzten. Im Sog von Nvidia verteuerten sich AMD um 4,1 Prozent. Intel hinkte mit einem Plus von 0,5 Prozent hinterher. Das Unternehmen hatte seine Dividende kräftig gekürzt, um unter anderem verstärkt in die Entwicklung neuer Produkte investieren zu können. Analysten lobten diese Entscheidung. Ebay büßten 5,2 Prozent ein. Dass der Umsatz trotz eines Rückgangs immer noch besser als erwartet ausfiel und auch der bereinigte Gewinn die Erwartung übertraf, half nicht. Der Markt habe den Umsatzrückgang, das gesunkene Warenhandelsvolumen und die niedrigere Zahl der aktiven Nutzer des Online-Auktionshauses in den Vordergrund gestellt, hieß es. Die nachlassende Nachfrage nach Corona-Impfstoffen hat Moderna (-6,7%) im vierten Quartal einen Umsatz- und Gewinneinbruch beschert.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,70 0 4,70 27,5 5 Jahre 4,11 -4,5 4,16 11,1 7 Jahre 4,03 -4,1 4,07 6,1 10 Jahre 3,88 -4,3 3,92 0,1 30 Jahre 3,88 -3,6 3,91 -9,2

Anleihen legten zu. Im Gegenzug kamen die am Dienstag kräftig gestiegenen Renditen weiter zurück. Nach dem Fed-Protokoll am Vortag warteten die Anleger auf neue Impulse, hieß es.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:09 % YTD EUR/USD 1,0593 -0,0% 1,0596 1,0619 -1,0% EUR/JPY 142,66 -0,0% 142,72 143,18 +1,6% EUR/GBP 0,8818 +0,0% 0,8818 0,8802 -0,4% GBP/USD 1,2012 -0,0% 1,2018 1,2063 -0,7% USD/JPY 134,67 -0,0% 134,69 134,83 +2,7% USD/KRW 1.305,06 +0,5% 1.298,30 1.298,35 +3,4% USD/CNY 6,9306 +0,3% 6,9081 6,8881 +0,5% USD/CNH 6,9429 +0,3% 6,9196 6,8941 +0,2% USD/HKD 7,8478 +0,0% 7,8467 7,8437 +0,5% AUD/USD 0,6803 -0,1% 0,6808 0,6827 -0,2% NZD/USD 0,6228 +0,0% 0,6227 0,6237 -1,9% Bitcoin BTC/USD 23.877,21 -0,0% 23.882,14 24.379,64 +43,8%

Der Dollar behauptete seine jüngsten Gewinne. Der Euro pendelte im späten US-Handel um 1,06 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,08 75,39 +0,9% +0,69 -5,5% Brent/ICE 82,98 82,21 +0,9% +0,77 -3,2%

Die Ölpreise legten zu, nachdem sie in diesem Monat bereits um 5 Prozent gefallen waren. WTI verteuerte sich um rund 2 Prozent. Der Brent-Preis stieg in ähnlichem Umfang. Am Markt war von einer Erholungsbewegung die Rede. Die überraschend deutlich gestiegenen US-Rohölvorräte belasteten nicht, nachdem schon der Branchenverband API am späten Mittwoch einen kräftigen Lageraufbau vermeldet hatte.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.825,02 1.824,30 +0,0% +0,72 +0,1% Silber (Spot) 21,29 21,35 -0,3% -0,06 -11,2% Platin (Spot) 950,78 947,00 +0,4% +3,78 -11,0% Kupfer-Future 4,07 4,06 +0,2% +0,01 +6,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis gab nach seiner Vortagsschwäche geringfügig weiter nach. Die Feinunze zeigte sich 0,1 Prozent niedriger bei 1.823 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

UKRAINEKRIEG

Zum ersten Jahrestag des russischen Überfalls in der Ukraine hat China beide Seiten zu direkten Verhandlungen und zum Schutz von Zivilisten aufgerufen. Das Außenministerium veröffentlichte einen entsprechenden Zwölf-Punkte-Plan zur "politischen Beilegung" der Krise. Darin wird zudem gefordert, dass es keinen Einsatz von Atomwaffen und auch keine Drohungen damit geben dürfe. Russland und die Ukraine sollten "so schnell wie möglich den direkten Dialog wieder aufnehmen", heißt es in dem Papier.

Kurz vor dem ersten Jahrestag des Ukraine-Kriegs haben die UN-Mitgliedstaaten mit breiter Mehrheit eine Friedenslösung und einen russischen Truppenabzug gefordert. In einer Sondersitzung der UN-Vollversammlung in New York stimmten 141 der 193 Mitgliedstaaten für eine entsprechende Resolution. Nur sieben Staaten, darunter Russland und Belarus, stimmten gegen den Text, 32 Staaten - darunter China und Indien - enthielten sich. Die Abstimmung zeigt, wie isoliert Russland ist.

NORDKOREA

Inmitten anhaltender Spannungen hat Nordkorea den dritten Raketentest innerhalb weniger Tage ausgeführt. Nach Angaben nordkoreanischer Staatsmedien wurden vier Marschflugkörper des Typs Hwasal-2 in das Ostmeer abgefeuert, das auch Japanisches Meer genannt wird.

ADOBE

Das US-Justizministerium will die 20 Milliarden Dollar teure Übernahme von Figma durch das Unternehmen offenbar blockieren, wie Bloomberg berichtet. Ein ähnlicher Bericht war bereits im November aufgetaucht, damals von Politico.

BOEING

Der US-Flugzeugbauer hat erneut die Auslieferung seiner Langstreckenflieger 787 Dreamliner stoppen müssen. Grund dafür seien Probleme an einem Teil des Flugzeugrumpfes, teilte die US-Flugaufsichtsbehörde FAA mit. Der Konzern müsse nun "zusätzliche Analysen" für dieses Teil vornehmen. Die Auslieferung der Dreamliner dürfe erst wieder beginnen, wenn das Problem nach Ansicht der FAA "zufriedenstellend" gelöst sei.

BOOKING HOLDINGS

Der Betreiber von Online-Hotel- und Reisebuchungsportalen hat 2022 den höchsten Umsatz der Unternehmensgeschichte erzielt und mehr verdient als erwartet. Das Volumen der Reisebuchungen betrug im vergangenen Jahr 27,3 Milliarden Dollar, während Analysten mit nur 26,25 Milliarden Dollar gerechnet hatten.

TSMC

Der Chiphersteller Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) erwägt den Bau eines zweiten Werks in Kumamoto, Japan. Es gehe um Gesamtinvestitionen von voraussichtlich mehr als 1 Billion Yen, berichtete die japanische Wirtschaftszeitung Nikkan Kogyo.

