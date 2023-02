DJ Deutsches BIP sinkt im 4Q doppelt so stark wie bisher angenommen

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutsche Wirtschaft ist im vierten Quartal 2022 doppelt so stark wie bisher angenommen geschrumpft. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in zweiter Veröffentlichung mitteilte, sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,4 Prozent und überstieg das Niveau des Vorjahresquartals kalenderbereinigt um 0,9 Prozent. In erster Veröffentlichung, deren Bestätigung die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwartet hatten, hatten die Statistiker einen BIP-Rückgang von nur 0,2 Prozent und eine Jahresrate von plus 1,1 Prozent gemeldet.

February 24, 2023 02:15 ET (07:15 GMT)

