Die Zahlen der Deutschen Telekom am Donnerstag kamen am Markt überwiegend gut an. Entsprechend ist die Aktie trotz des zunächst als vorsichtig bezeichneten Ausblicks einmal mehr auf ein neues Mehrjahreshoch geklettert. Inzwischen haben sich auch einige Experten zu den Zahlen geäußert, sie bleiben auf breiter Front bullish.Die Resultate hätten die Erwartungen übertroffen, schreibt etwa JPMorgan-Analyst Akhil Dattani, der folgerichtig sein Kursziel von 29 Euro und die Einstufung "Overweight" bestätigte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...