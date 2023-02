Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat den Handel am Donnerstag mit leichten Zuwächsen beendet. Der ATX steigerte sich um 0,21 Prozent auf 3.466,60 Einheiten. Der ATX Prime gewann 0,23 Prozent auf 1.744,71 Zähler. International blicken Investoren am Nachmittag auf Wirtschaftsdaten aus den USA. So hatte eine zweite Schätzung zum Anstieg des Bruttoinlandsprodukts der USA im vierten Quartal etwas unter der ersten gelegen. Darüber hinaus waren die wöchentlich veröffentlichten Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend gesunken. Hierzulande sahen Anleger vor allem auf Unternehmensnachrichten. Der Versicherungskonzern UNIQA hat das vorläufige Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2022 gesteigert. Das EGT lag ...

