Friedrichsdorf (ots) -Vor einem Jahr begann der Krieg in der Ukraine. Seit dem sind Millionen Frauen und Kinder geflüchtet: World Vision, Yasya Levchenko und die King-Zwillinge von The Voice of Germany starten einen emotionalen Spendenaufruf, um die Betroffenen zu unterstützen.Ein Jahr nach dem Beginn der Invasion in der Ukraine steigt die Zahl der Opfer weiterhin drastisch. Jeden Tag treten Familien die Flucht an, in der Hoffnung auf ein sicheres Umfeld. Auch die The Voice Kandidatin Yasya Levchenko flüchtete 2022 nach Deutschland, während ihr Vater noch immer an der ukrainischen Front kämpft. Nach ihrer Flucht entschied sie sich, an The Voice of Germany teilzunehmen und rührte mit ihrer Geschichte und ihrem Gesang nicht nur die Coaches zu Tränen.Ein Battle mit großen EmotionenNach den Blind Auditions ging die ukrainische Sängerin mit Lukas und Clemens King, die unter dem Namen Kingtwiins auftreten, in die Battles, wo sie gemeinsam den Song "Somewhere Only We Know" von Keane performten und einen bewegenden Auftritt hinlegten. Ein halbes Jahr nach der Show haben die drei den Song erneut aufgenommen, um auf den Spendenaufruf für die Ukraine (https://www.youtube.com/watch?v=brXl_0IpW1U) aufmerksam zu machen.Unterstützung für eine sichere ZukunftDass nicht nur Hoffnung auf ein besseres Leben, sondern auch Lebenswille, Stärke und jede Menge Mut hinter den geflüchteten Familien und ihren Erlebnissen stecken, verdeutlicht die Geschichte von Yasya Levchenko. Ihre Geschichte bewegt auch die King-Zwillinge zutiefst und bestärkt sie in ihrer Hilfsbereitschaft: "Das eigene Land im Krieg zu sehen und seine Heimat, die man als sicheren Hafen kannte, plötzlich zu verlassen, muss eine schreckliche Erfahrung sein. Wir sind bis heute von Yasyas Stärke sehr beindruckt. Um auch weiteren Familien die Hoffnung auf ein besseres Leben geben zu können, unterstützen wir World Vision und ihre tatkräftige Hilfe in der Ukraine (http://www.worldvision.de/kingtwiins)."World Vision hat nach Beginn der Invasion in der Ukraine umgehend damit begonnen, Nothilfe für flüchtende Menschen (https://www.worldvision.de/spenden/katastrophenhilfe/ukraine) zu leisten und vor allem Kindern Schutz zu bieten. Das Engagement reicht von der medizinischen Versorgung und Bereitstellung finanzieller Hilfsmittel über Aufnahmezentren und Nothilfepakete bis hin zur Unterstützung von Menschen, die sich von Traumata und posttraumatischen Belastungsstörungen (PTSD) erholen. Vor allem die Gespräche mit einem Expertenteam aus Psycholog:innen und Sachbearbeiter:innen helfen, das Erlebte zu verarbeiten und Kraft zu schöpfen für den Traum eines besseren Lebens.Kurz und bündig: Kinderhilfswerk World VisionWorld Vision ist eine internationale Hilfsorganisation mit 70 Jahren Erfahrung in der Entwicklungszusammenarbeit. In fast 100 Ländern setzt sie sich für die Rechte der Kinder sowie für nachhaltige Überwindung von Armut und Ungerechtigkeiten ein. Den von Katastrophen und Krisen betroffenen Menschen leistet World Vision schnelle Hilfe aus einer Hand: von der Vorsorge bis zum Wiederaufbau, oft als Partner der UN-Hilfswerke und im Bündnis "Aktion Deutschland Hilft". World Vision Deutschland e.V. wurde mehrfach für Transparenz ausgezeichnet. https://www.worldvision.dePressekontakt:Serviceplan Public Relations & ContentHannah LöschHaus der KommunikationFriedenstraße 2481671 MünchenTel.: 089/2050 - 4116E-Mail: h.loesch@house-of-communication.comOriginal-Content von: World Vision Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165435/5448922