Der Zementkonzern Holcim (ISIN: CH0012214059) will seinen Aktionären für das Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 2,50 Franken (ca. 2,53 Euro) ausschütten, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Der weltweit größte Zementhersteller hatte im Vorjahr 2,20 Franken bezahlt. Die Generalversammlung findet am 4. Mai 2023 statt. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 57,30 Franken (ca. 57,96 Euro) ...

