DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsches BIP sinkt im 4Q doppelt so stark wie bisher angenommen

Die deutsche Wirtschaft ist im vierten Quartal 2022 doppelt so stark wie bisher angenommen geschrumpft. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in zweiter Veröffentlichung mitteilte, sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,4 Prozent und überstieg das Niveau des Vorjahresquartals kalenderbereinigt um 0,9 Prozent. In erster Veröffentlichung, deren Bestätigung die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwartet hatten, hatten die Statistiker einen BIP-Rückgang von nur 0,2 Prozent und eine Jahresrate von plus 1,1 Prozent gemeldet.

Finanzierungsdefizit des deutschen Staats 2022 bei 2,6 Prozent

Der deutsche Staat hat im Jahr 2022 eine Defizitquote von 2,6 Prozent verzeichnet. Das Defizit ist damit - gemessen am nominalen Bruttoinlandsprodukt (BIP) - deutlich niedriger als in den beiden Vorjahren ausgefallen. 2021 lag die Defizitquote bei 3,7 Prozent und 2020 bei 4,3 Prozent. Damit ist der zurzeit ausgesetzte Referenzwert des europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakts von 3 Prozent nach zwei Jahren wieder erreicht worden.

GfK-Konsumklima steigt zum fünften Mal in Folge

Die Verbraucherstimmung in Deutschland bleibt trotz vieler Krisen und hoher Inflation auf Erholungskurs. Die Konsumforscher der GfK ermittelten für März einen Anstieg ihres Indikators auf minus 30,5 Zähler von revidiert minus 33,8 (zunächst: minus 33,9) im Vormonat. Damit verbesserte sich das Konsumklima zum fünften Mal in Folge. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten eine Steigerung auf minus 30,2 Punkte erwartet. "Trotz anhaltender Krisen, wie dem Ukraine-Krieg, einer schwächelnden Weltwirtschaft sowie hohen Inflationsraten kann das Konsumklima ein weiteres Mal spürbar zulegen", erklärte GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl.

Auftragseingang im Bauhauptgewerbe fällt 2022 um 9,6 Prozent

Der Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im Jahr 2022 kalender- und preisbereinigt um 9,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken. Mit einem Volumen von 99,1 Milliarden Euro lag der Auftragseingang aufgrund der stark gestiegenen Baupreise nominal allerdings 4,8 Prozent über dem Vorjahresniveau, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte.

EZB: Einflussreiche Konsumenten erwarten höhere Inflation

Die Inflationserwartungen der von der Europäischen Zentralbank (EZB) regelmäßig befragten Konsumenten haben in den vergangenen Monaten deutlich oberhalb des EZB-Zielwerts von 2 Prozent gelegen. Ein von der EZB veröffentlichter Bericht zeigt, dass "einflussreiche" Konsumenten, die in Lohn- und Preisverhandlungen eingebunden sind, eine höhere Inflation als der Durchschnitt der Befragten erwarten. Die Inflationserwartung von Konsumenten auf Sicht von drei Jahren war in der November-Umfrage auf 3,0 (zuvor: 2,9) Prozent gestiegen.

Ifo-Beschäftigungsbarometer sinkt im Februar

Die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen in Deutschland hat im Februar etwas nachgelassen. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer sank im Februar auf 99,4 Punkte von 100,1 im Januar. "Angesichts des Fachkräftemangels ist jedoch zu erwarten, dass Unternehmen in vielen Branchen weiterhin auf Personalsuche bleiben", erklärte das Ifo-Institut.

Britisches Verbrauchervertrauen bessert sich im Februar unerwartet deutlich

Das Verbrauchervertrauen in Großbritannien hat sich im Februar stärker als erwartet verbessert. Das Forschungsunternehmen GfK gab bekannt, dass sein Barometer für das Verbrauchervertrauen im Februar von minus 45 im Januar auf minus 38 gestiegen ist. Dies ist der höchste Wert seit April und kehrt den Rückgang vom letzten Monat mehr als um. Es handelt sich um die größte monatliche Stimmungsverbesserung seit März 2021. Erwartungen von Ökonomen, die im Mittel nur eine Verbesserung bis auf minus 43 erwartet hatten, wurden damit übertroffen.

Bank of Japan erwartet raschen Rückgang der Inflation

Japans Kerninflationsrate hat im Januar mit 4,2 Prozent ein Vier-Dekaden-Hoch erreicht, aber der nächste Gouverneur der Bank of Japan erwartet einen Rückgang und glaubt nicht, dass eine Zinserhöhung notwendig wird. Die Kernverbraucherpreise - nach japanischer Definition alle Preise ohne frische Lebensmittel - steigen so schnell wie seit September 1981 nicht mehr. Kazuo Ueda, der in diesem Monat von der Regierung als nächster Gouverneur der Bank of Japan nominiert wurde, sagte am Freitag, er glaube nicht, dass die relativ hohe Inflationsrate von Dauer sein werde.

Bund und Kommunen stehen vor weiterer Warnstreikwelle

Im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen hat sich der Tarifstreit weiter verschärft. Verdi und Beamtenbund lehnten am Donnerstag in der zweiten Tarifrunde ein Arbeitgeberangebot von Bund und Kommunen ab. Verdi-Bundeschef Frank Werneke wies das Arbeitgeberangebot als "krass sozial ungerecht" zurück und kündigte weitere Warnstreiks an. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Deutsche Beamtenbund (DBB) fordern 10,5 Prozent, monatlich jedoch mindestens 500 Euro mehr Gehalt. Das Arbeitgeberangebot sieht eine Lohnerhöhung um 5 Prozent bei einer Laufzeit von 27 Monaten vor.

EU lockert Sanktionen gegen Syrien zugunsten von Erdbebenhilfe

Zur Erleichterung der Hilfen für das Erdbebengebiet in Syrien lockert die EU vorübergehend ihre Sanktionen gegen das Land. Hilfsorganisationen müssen vorerst nicht mehr eine Sondergenehmigung der EU-Mitgliedstaaten einholen, um sanktionierte Einrichtungen in dem Land mit Gütern und Dienstleistungen zu versorgen, wie der Europäische Rat mitteilte.

Scholz: Deutschland unterstützt die Ukraine so stark und lange wie nötig

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat der Ukraine zum ersten Jahrestag des russischen Angriffskriegs Deutschlands Unterstützung "so stark und solange wie nötig" zugesichert und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin das Scheitern seines Vorhabens attestiert. Gleichzeitig wies Scholz erneut Kritik an den Waffenlieferungen an die Ukraine zurück. Mit ihnen würde nicht der Krieg verlängert, sondern im Gegenteil sollten diese Russland zur Einsicht auf ein Kriegsende bewegen.

China ruft Moskau und Kiew zu Verhandlungen auf

Zum ersten Jahrestag des russischen Einmarsches in der Ukraine hat China beide Seiten zu direkten Verhandlungen und zum Schutz von Zivilisten aufgerufen. Das Außenministerium in Peking veröffentlichte auf seiner Website einen entsprechenden Zwölf-Punkte-Plan zur "politischen Beilegung" der Krise. Darin wird zudem gefordert, dass es keinen Einsatz von Atomwaffen und auch keine Drohungen damit geben dürfe. Russland und die Ukraine sollten "so schnell wie möglich den direkten Dialog wieder aufnehmen", heißt es in dem Papier.

141 UN-Mitgliedstaaten verlangen in Ukraine-Resolution russischen Truppenabzug

Kurz vor dem ersten Jahrestag des Ukraine-Kriegs haben die UN-Mitgliedstaaten mit breiter Mehrheit eine Friedenslösung und einen russischen Truppenabzug gefordert. In einer Sondersitzung der UN-Vollversammlung in New York stimmten 141 der 193 Mitgliedstaaten für eine entsprechende Resolution. Sieben Staaten stimmten gegen den Text, 32 Staaten - darunter China und Indien - enthielten sich. In der unter anderem von Deutschland unterstützten Resolution wird ein "umfassender, gerechter und dauerhafter Frieden" in der Ukraine gefordert.

USA wollen am Freitag "umfassende" neue Russland-Sanktionen offiziell verkünden

Die USA wollen am ersten Jahrestag des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine am Freitag neue "umfassende" Sanktionen gegen Russland offiziell bekanntgeben. Dies kündigte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, in Washington an. Die neuen Strafmaßnahmen zielten auf russische Schlüsselsektoren, die "Einnahmen für (Präsident Wladimir) Putin generieren", sagte sie.

Nordkorea feuert vier Marschflugkörper ins Japanische Meer ab

Inmitten anhaltender Spannungen hat Nordkorea den dritten Raketentest innerhalb weniger Tage ausgeführt. Nach Angaben nordkoreanischer Staatsmedien wurden vier Marschflugkörper des Typs Hwasal-2 in das Ostmeer abgefeuert, das auch Japanisches Meer genannt wird. Die Raketen seien von der Gegend der Stadt Kim Chaek in der Provinz Nord-Hamgyong abgefeuert worden und 2000 Kilometer weit geflogen, bevor sie ihr Ziel "präzise" getroffen hätten, meldete die Nachrichtenagentur KCNA.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Verbrauchervertrauen Feb 82 (Jan: 83)

Frankreich/Verbrauchervertrauen Feb PROGNOSE: 81

Japan/Kernverbraucherpreise Jan +4,2% (PROG: +4,3%) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Jan +4,3% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Jan +0,4% gg Vm

Malaysia Verbraucherpreise Jan +3,7% (PROG: +3,7%) gg Vorjahr

Malaysia Verbraucherpreise Jan +0,2% gg Vormonat

