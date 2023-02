Berlin/Paris (ots) -Wunderflats, Deutschlands führender Anbieter für möbliertes Wohnen auf Zeit, startet die Expansion ins europäische Ausland. Inzwischen erstreckt sich das Angebot des Berliner Scale-ups nicht nur auf über 30.000 Apartments in knapp 1.000 Städten in Deutschland und Österreich, sondern auch in Paris kann nun mittelfristiger möblierter Wohnraum gebucht werden. In der französischen Hauptstadt sind aktuell bereits über 1.400 Wohnungen gelistet.Wachstum zum europäischen Schwergewicht für möbliertes Wohnen auf ZeitSeit der Gründung im Jahr 2015 verzeichnet das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin ein beachtliches Wachstum. Nach dem Start auf dem französischen Markt möchte Wunderflats sein Angebot und die Anzahl der in Frankreich verfügbaren Wohnungen bis 2024 erhöhen und auch hier zum Marktführer mittelfristig mietbarer, möblierter Wohnungen werden. Die Expansion des Angebots nach Frankreich ist erst der Anfang eines neuen Kapitels für Wunderflats. Das stark wachsende Unternehmen hat für die nahe Zukunft bereits weitere Launches in anderen europäischen Ländern geplant."Für die Expansion von Wunderflats war Frankreich als zweitbevölkerungsreichstes Land und eine der größten Volkswirtschaften der EU die klare erste Wahl. Vor allem internationale Studierende, die ein oder mehrere Semester in Paris verbringen, sowie international agierende Unternehmen, die ihre Fachkräfte in Paris ansiedeln wollen, haben einen Bedarf nach mittelfristigen, möblierten Wohnungen. Dieser Bedarf ist größer denn je", sagt Gabriel Brüser, General Manager Frankreich bei Wunderflats.Stärkung des europäischen FreizügigkeitsgedankensWunderflats hat die Mission, durch die Bereitstellung flexiblen Wohnraums neue Möglichkeiten für Menschen zu schaffen und lebt damit den europäischen Gedanken von Freizügigkeit. Durch die einfache, sichere und bedarfsorientierte Bereitstellung von möbliertem Wohnraum auf der digitalen Plattform baut Wunderflats Hürden für nach Deutschland und Frankreich ziehende Personen ab. Gerade ausländische Fachkräfte sowie Studierende sind noch immer stark von Diskriminierung auf dem deutschen Wohnmarkt betroffen -- Wunderflats setzt sich mit seiner Lösung aktiv dafür ein, diesen Umstand zu ändern."Wunderflats basiert auf dem Gedanken von Freiheit und Möglichkeiten für alle. Wir wollen Menschen einfach und unbürokratisch, barrierefrei und unkompliziert ein Zuhause geben. Die Expansion unseres Angebots auf weitere Länder in Europa ist ein großer Schritt auf dem Weg zu einer fairen und integrativen Europäischen Union", kommentiert Jan Hase, CEO von Wunderflats.Über WunderflatsWunderflats ist Deutschlands Marktführer für mittelfristiges möbliertes Wohnen. Das Berliner Scale-up wurde 2015 von Jan Hase und Arkadi Jampolski gegründet. Unsere Plattform verbindet Wohnungssuchende und Wohnungsanbieter mit einfachen und sicheren Lösungen für die mittelfristige Vermietung. Wunderflats listet derzeit über 30.000 Wohnungen in Europa und hat über 160 Mitarbeitende. Weitere Informationen finden Sie unter wunderflats.com.Pressekontakt:PIABO PRMarianne Schulzwunderflats@piabo.net+49 172 5782 040Original-Content von: Wunderflats, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161797/5448964