Zwei Wegbereiter für Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion (Diversity, Equity, Inclusion, DEI) werden beim zweiten jährlich stattfindenden Bermuda Risk Summit geehrt. Die Veranstaltung wird von der Bermuda Business Development Agency (BDA) in Partnerschaft mit der Association of Bermuda Insurers and Reinsurers (ABIR), EY und Gallagher Re ausgetragen.

Die DEI Trailblazer Awards werden Chlora Lindley-Myers, Präsidentin der National Association of Insurance Commissioners (NAIC) und Leiterin des Missouri Department of Commerce and Insurance, und Cheryl Ann Lister, amtierende Finanzsekretärin der Regierung von Bermuda, durch den Premierminister von Bermuda, The Hon. E. David Burt, JP, MP, überreicht.

Der CEO von ABIR, John Huff, der die Preisverleihung am 6. März moderieren wird, kommentierte: "Während wir 2023 unser 30-jährigesJubiläum feiern, würdigen wir Chlora Lindley-Myers als erste Präsidentin des NAIC als Woman of Colour in 152 Jahren. Natürlich konnten wir diesen Moment nicht vorbeigehen lassen, ohne auch die lokale Heldin Cheryl Ann Lister zu erwähnen, die 2002 zum Chair und CEO der integrierten Finanzaufsichtsbehörde Bermuda Monetary Authority (BMA) ernannt wurde. Am 7. März, dem Tag nach den DEI Trailblazer Awards, wird der derzeitige CEO der BMA, Craig Swan, eine Diskussion über internationale Märkte und die Kooperation mit Aufsichtsbehörden moderieren. Zu den Diskussionsteilnehmern, die zum Bermuda Risk Summit anreisen, gehören Tom Sullivan, ehemaliger Senior Associate Director, US Federal Reserve, und Alaska Insurance Director, Lori K. Wing-Heier im Namen der NAIC sowie Vertreter der Prudential Regulatory Authority der Bank of England."

David Hart, CEO der BDA, äußerte sich wie folgt: "Wir freuen uns sehr, dass Standardgeber von so hohem Rang und Giganten der Risikoindustrie nach Bermuda kommen, um am zweiten jährlichen Bermuda Risk Summit vom 6. bis 8. März 2023 teilzunehmen. Unsere dynamische Agenda von Weltklasserednern wird mit Sicherheit etwas für jeden bieten. Außer bahnbrechendem Content wird es bei unseren Signature- und Nebenveranstaltungen Gelegenheiten zum C-Suite-Networking geben."

Registrierte Teilnehmer des Bermuda Risk Summit haben darüber hinaus Zugang zum Networking-Empfang von Aon der am Sonntag, dem 5. März 2023 um 17:00 Uhr in der Flagpole Terrace stattfindet. Der von SS&C Technology gesponserte offizielle Eröffnungsempfang des Bermuda Risk Summit folgt am Montag, dem 6. März ab 17:00 Uhr im 1609 Bar Restaurant. Am Dienstag, dem 7. März ab 14:30 Uhr wird AM Best ein Versicherungs-Briefing und einen Networking-Empfang im Hamilton Princess abhalten. Der Bermuda Risk Summit wird mit unserer Bermuda Lunch Cruise, die den Steg am Hamilton Princess am Mittwoch, dem 8. März pünktlich um 13:00 verlässt, einen fantastischen Abschluss finden.

Einmal mehr bedankt sich die BDA bei ihren Hauptsponsoren ABIR, EY und Gallagher Re, ihrem Diamant-Sponsor Hyperexponential, ihrem Gold-Sponsor SS&C, ihren Silber-Sponsoren AM Best und Kirkland Ellis und ihren unterstützenden Sponsoren Aon, Bermuda Brokers, Demotech, Docosoft, Florida Insurance Council, KPMG, Meenan P.A., MS Reinsurance und Rein4ce. Unser offizieller Medienpartner ist The Insurer und Goslings ist unser Spirituosenpartner.

Die BDA freut sich, dass Vertreter*innen der Women in Reinsurance (WiRe) Gruppe von Bermuda, von LINK Bermuda und der Association for Corporate Racial Equity (ACRE) teilnehmen werden, sowie mehrere von der BDA und ABIR gesponsorte Studenten und Studentinnen des Bermuda College.

Die bis jetzt eingegangene Zahl der Anmeldungen ist hervorragend, jedoch sind immer noch Plätze verfügbar. Klicken Sie hier, um sich anzumelden der vollständige Veranstaltungskalender ist hier verfügbar.

HINWEIS AN REDAKTEURE: Die im Jahr 1871 gegründete NAIC ist eine US-amerikanische Organisation zur Standardfestlegung, die von den Hauptaufsichtsbehörden der 50 US-Bundesstaaten, dem District of Columbia und fünf US-Hoheitsgebieten geführt wird und die Regulierung staatenübergreifender Versicherungsunternehmen koordiniert.

