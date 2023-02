Der amerikanische Konzern ProLogis, Inc. (ISIN: US74340W1036, NYSE: PLD) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 87 US-Cents je Aktie an die Aktionäre, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die Ausschüttung erfolgt am 31. März 2023 (Record day: 17. März 2023). Im Vergleich zum Vorquartal (79 US-Cents) ist dies eine Anhebung der Dividende um 10 Prozent. Damit zahlt der Konzern auf das ...

