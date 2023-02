ISG Provider Lens-Studie: Nach den wirtschaftlichen und geschäftlichen Veränderungen im Zuge der Pandemie investieren Unternehmen verstärkt in Datenanalytik

Viele Unternehmen in Deutschland arbeiten mittlerweile mit Dienstleistern bei der Einführung umfassender Analytics-Lösungen zusammen, nachdem die COVID-19-Pandemie neue wirtschaftliche und geschäftliche Unsicherheiten mit sich gebracht hat. Dies meldet eine neue Marktstudie, die die Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), ein führendes, weltweit tätiges Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment, heute herausgegeben hat.

Die Studie "ISG Provider Lens Analytics Services Germany 2022" meldet, dass Unternehmen in den Jahren 2020 und 2021 Data-Warehouse- und Business-Intelligence-Umgebungen in neue Datenanalytik-Kapazitäten umwandelten und stark in Dienste investierten, die dabei unterstützen, Vorhersagen auf der Grundlage von Geschäftsdaten zu treffen. Zwar wurden IT-Investitionen aufgrund makroökonomischer Unsicherheiten und steigender Energiekosten in Deutschland mittlerweile aufgeschoben. Aber die ursprünglichen auf die Pandemie bezogenen Technologieprojekte sind nun im Betrieb, während die Unternehmen ein neues Verständnis für die Bedeutung von Daten und ihrer Analyse entwickelt haben.

"Deutsche Unternehmen haben erkannt, dass es sich bei Daten um das Öl des 21. Jahrhunderts handelt", sagt Andreas Fahr, Partner und Geschäftsführer bei ISG DACH. "Sie können eine äußerst wertvolle Ressource bei Business-Entscheidungen darstellen und wirtschaftliches Wachstum befeuern."

Diese Erkenntnis hat sich laut ISG erst kürzlich durchgesetzt. Viele Unternehmen haben es demnach jahrelang versäumt, die notwendigen Investitionen in die Digitalisierung zu tätigen, um ihre Geschäftsmodelle zu transformieren. Diesen Unternehmen fehlen weiterhin neuartige Datenquellen, um ihre Prozesse zu optimieren. Deshalb arbeiten sie aktuell daran, mehr Daten aus Bestandssystemen zu gewinnen.

Angesichts der großen industriellen Kapazitäten des Landes konzentrieren sich Analytics-Projekte in Deutschland in der Regel auf die Gewinnung großer Datenmengen aus Ingenieurs- oder technisch-wissenschaftlichen Projekten, so die Studie. Dies steht im Gegensatz zu Ländern wie den USA oder Indien, wo eher Finanzdaten im Mittelpunkt solcher Investitionen stehen.

In Technologie- und Produktionsunternehmen können Analytikdienste eine wichtige Rolle bei der Verbesserung und Optimierung von Entwicklungs-, Produktions- und Vertriebsprozessen spielen, so ISG. Die führenden Anbieter bieten zunehmend Lösungen an, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Die meisten Unternehmen in Deutschland suchen laut der Studie nicht nach Einheitslösungen für die Datenanalyse. Wie auch in anderen Märkten setzen sie vielmehr zunehmend nach Analytik-Dienstleistungen, die messbare Ergebnisse liefern und deren Bezahlmodelle auch an konkret erzielten Geschäftsergebnissen ausgerichtet sind.

"Bei Datenanalytik handelt es sich um eine strategische Investition", sagt Jan Erik Aase, Partner und Global Leader, ISG Provider Lens Research. "Die führenden Dienstleister sind sich darüber im Klaren, welchen Anteil sie an den Ergebnissen ihrer Kunden haben."

Der Studie zufolge entwickeln sich Daten zudem zu einer wesentlichen Ressource für die Verbesserung von Kundenerfahrungen und für die Festigung der Kundenbindung. Moderne Analysetools sammeln dabei Daten von KI-basierten Chatbots, aus sozialen Medien, IoT und anderen Elementen von Omnichannel-Marketingplattformen. Die darüber gewonnenen Erkenntnisse helfen bei der Kundengewinnung und -bindung.

Die Studie untersucht darüber hinaus weitere Trends, die mit Analytik-Services in Deutschland im Zusammenhang stehen, darunter die steigende Nachfrage nach Diensten der Datenmonetarisierung sowie nach datenwissenschaftlichem Know-how zu neuen Technologien wie IoT, Edge Analytics und digitalen Zwillingen.

Die Studie "ISG Provider Lens Analytics Services Germany 2022" bewertet die Fähigkeiten von insgesamt 34 Anbietern in drei Marktsegmenten (Quadranten): "Data Science Services", "Data Engineering Services" und "Data Monetization Services".

Die Studie stuft Accenture, Capgemini und IBM in allen drei Quadranten als "Leader" ein. Atos, Cognizant, DXC Technology, Infosys, Orange Business Services, PwC und STATWORX sind "Leader" in je zwei Segmenten. Alexander Thamm, b.telligent, Deloitte und GFT erhalten die Einstufung "Leader" in je einem Marktsegment.

Zudem werden b.telligent und reply in je einem Quadranten als "Rising Star" bezeichnet. Nach Definition von ISG handelt es sich dabei um Unternehmen mit vielversprechendem Portfolio und hohem Zukunftspotenzial.

Bearbeitete Versionen der Studie stehen bei Marmeladenbaum und Orange Business Services zur Verfügung.

Die Studie "ISG Provider Lens Analytics Services Germany 2022" ist für Abonnenten und Einzelkäufer auf dieser Website erhältlich.

