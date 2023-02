Brescia, Italien (ots/PRNewswire) -Vom 1. bis 4. März durch die Alpengrenzen von Italien, Schweiz, Deutschland und ÖsterreichDie 2023 Ausgabe des Red Arrow beginnt mit der dritten Ausgabe des Coppa delle Alpi bis 1000 Miglia, dem regulären Winterrennen, das auch für das Italian Major Events Championship gültig sein wird.Es treten 76 Autos an. Auf den 1100 Kilometern der Route tauchen sie in die Landschaft der Orte und Plätze, der anspruchsvollsten Pässe und majestätischen Gipfel ein. Italien wird mit 19 Crews, Belgien mit 16 und Deutschland mit 14 vertreten sein, gefolgt von den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Israel, Polen, USA und dem Vereinigten Königreich.Unter den Vorkriegsfahrzeugen ragen ein Bugatti T 37 A von und ein Lancia Lambda Casaro VII Serie aus dem Jahr1927 heraus, und es werden zahlreiche Porsche 911s aus der Nachkriegszeit zu sehen sein.Die Autos werden bei 7 Durchgangssteuerungen, 11 Zeitsteuerungen, 90 Zeitfahrten und 10 Durchschnittsversuche mit 60 geheimen Messungen über 4 Tage um den Gesamtsieg kämpfen.Trophäen, benannt nach St. Moritz, Innsbruck, Brixen und Bormio werden entlang der Strecke vergeben, und der Vredestein Trophy wird auf der Schneeoberfläche im Montebello-Steinbruch ausgezeichnet.Der Prolog des Rennens in Brescian wird eine Hommage an die Stadt sein: Am Mittwoch, 1. März um 11.00 Uhr startet die Trofeo "Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023".Am späten Nachmittag findet die offizielle Eröffnung in Tirano statt, und nach der Nachtüberquerung des Bernina Pass wird der erste Abschnitt in der Schweiz, im Zentrum von Saint Moritz, enden.Drei Nationen am zweiten Tag: Rückkehr nach Italien und Durchfahrt am Resia-See, Durchfahrt durch Deutschland über den Fernpass und Ankunft in Österreich im Herzen von Innsbruck.Der Brenner Pass bringt den dritten Abschnitt zurück nach Italien: Passage im Schatten der Tre Cime di Lavaredo, ein Halt am Misurina-See und eine Durchgangskontrolle in Cortina, bevor er die Gipfeln und Pässe der Dolomiten angeht und in Tirol in Brixen endet.Der letzte Abschnitt wird sich durch den Naturpark Sciliar-Catinaccio, den See Carezza, die Mendel Pass und den Tonale Pass winden, bevor er die Ziellinie in Bormio erreicht.Garantie für die Akzeptanz der 1000 Miglia 2024 für die Gewinner der Klassifikationen Gesamt, allgemeiner Durchschnitt, Kategorie und Prolog.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2008790/Coppa_delle_Alpi.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2008789/Coppa_Delle_Alpi_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/beginn-der-coppa-delle-alpi-2023-301755248.htmlPressekontakt:Vollständiger Name: Fulvia Loda Gelmini,E-Mail: press@1000miglia.it,Telefon: + 39 (0)30-2318204,+ 39 3311855932Original-Content von: Mille Miglia, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163748/5448999