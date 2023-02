KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Oberbefehlshaber Walerij Saluschnyj hat am Freitag an den Beginn der russischen Invasion vor einem Jahr erinnert und den Soldaten für ihren Widerstand gedankt. "Die Grundlage unserer Standhaftigkeit sind die Menschen", schrieb der 49-Jährige am Freitag im Nachrichtendienst Telegram. In einem mit Rockmusik unterlegten kämpferischen Videoclip von Gefechten mit russischen Truppen sagte er: "Leute aus Beton, aus Stahl - gewöhnliche Menschen, gewöhnliche Helden."

Der General sprach dabei den Soldaten seinen Dank aus. "Ich bin stolz auf Euch. Dank Euch haben wir standgehalten. Dank Euch werden wir siegen", betonte er. Das Video endet mit dem eingeblendeten Zitat "Wir vernichten alle, die mit Waffen in unser Land kommen".

Russland hatte die Ukraine vor einem Jahr am 24. Februar überfallen. Einschließlich der 2014 bereits annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim steht knapp ein Fünftel des ukrainischen Staatsgebiets unter russischer Kontrolle./ast/DP/mis