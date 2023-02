Beyond Meat hat am gestrigen Donnerstag seine Jahreszahlen für 2022 präsentiert. Der Konzern konnte die Verluste im vierten Quartal verringern, doch der Blick auf das Gesamtjahr gestaltet sich weniger positiv. Die Zahlen kamen bei den Anlegern aber gut an: Die Aktie schoss nachbörslich zweistellig in die Höhe.Im Schlussquartal 2022 sanken die Erlöse im Jahresvergleich um 20,6 Prozent auf 79,9 Millionen Dollar. Laut Beyond Meat waren dafür sowohl Preissenkungen in den USA als auch höhere Handelsrabatte ...

