Köln (ots) -- Geschäftsführer Ralf Günther übergibt im März die Leitung an Daniela Mayer- Neuer Co-Geschäftsführer wird Godehard Wolpers neben Ingrid LangheldDie Cologne Comedy Festival GmbH startet 2023 mit einer neuen Festivalleitung. Der langjährige Geschäftsführer Ralf Günther beendet seine Tätigkeit mit einer erfolgreichen Bilanz aus 33 Festivaljahren auf eigenen Wunsch und übergibt im März die Leitung an Daniela Mayer. Als ausgewiesene Kennerin der bundesweiten Comedyszene übernimmt sie die Weiterentwicklung des Festivals, zu dem auch der renommierte Deutsche Comedypreis und die 1LIVE Comedy-Nächte XXL in Köln und Oberhausen gehören.Ralf Günther, Geschäftsführer Cologne Comedy Festival: "In den Anfangstagen des Festivals stand Comedy noch in der kulturellen Nische. Seit seinem Start 1991 ist es inzwischen zu einer der größten Live-Entertainment-Marken gewachsen. Das zeigt, wie wichtig und relevant Humor und Komik für unsere Gesellschaft sind. Daniela Mayer ist die bestmögliche Leiterin für die Zukunft des Festivals. Ich wünsche ihr und ihrem Team viel Erfolg."Ralf Günther hat das Cologne Comedy Festival zu einem der größten Comedy-Events Europas gemacht. Mit seiner Expertise war er als Künstler, Berater und Produzent der kreative Ideengeber für Liveshows und zahlreiche TV-Formate. Sein Comedy-Know-how und sein Netzwerk haben maßgeblich zum langjährigen Erfolg des Festivals beim Publikum und zum Renommee bei Künstlerinnen und Künstlern sowie Veranstaltern beigetragen. 2021 feierte das Festival sein 30-jähriges Bestehen.Daniela Mayer hat als TV- und Radio-Redakteurin für den WDR, Deutschlandfunk und die ZDF "heute show" bereits zahlreiche Comedy-, Kabarett- und Unterhaltungsformate entwickelt. Über ihre neue Rolle als Leiterin des Cologne Comedy Festival sagt sie: "Ich stürze mich mit großer Freude in diese Aufgabe. Die Vielfalt von Comedy ist für mich die Superkraft des Festivals, die ich nutzen und mit dem Team ausbauen werde."Um die Anbindung und Vernetzung in Richtung Live-Marken und TV-Formate zu stärken, wird Godehard Wolpers Teil der Geschäftsführung der Cologne Comedy Festival GmbH. Er ist Managing Director und Produzent bei Brainpool TV und stößt zu Ingrid Langheld, Managing Director Banijay Live Artist Brand und langjährige Co-Geschäftsführerin bei Cologne Comedy.Zum COLOGNE COMEDY FESTIVAL trifft sich jedes Jahr die gesamte internationale Szene. Seit nunmehr 30 Jahren steht Deutschlands größtes Comedyfestival für die Hochsaison des guten Humors und ist Sprungbrett unzähliger deutscher Comedians. Alljährlich im Herbst finden in Köln rund 100 Veranstaltungen in rund 20 unterschiedlichen Locations statt. Die COLOGNE COMEDY FESTIVAL GmbH ist eine Brainpool-Tochter. Im März 2023 übernimmt Daniela Mayer die Festivalleitung.Geschäftsführer sind Ingrid Langheld (Managing Director Banijay Live Artist Brand) und Godehard Wolpers (Managing Director und Produzent bei Brainpool TV). Weitere Infos: www.comedy.colognePressekontakt:Brainpool UnternehmenskommunikationAndré PiefenbrinkTel.: 0221-6509-3011E-Mail: Andre.Piefenbrink@brainpool.deOriginal-Content von: BRAINPOOL TV GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16574/5449047