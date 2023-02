Köln (ots) -Zum Lachen in die Uni gehenDie größte Comedyparty im Sektor steigt wieder! Zum zwölften Mal kommt die "1LIVE Hörsaal-Comedy" mit Deutschlands besten Comedy-Newcomer:innen an die Unis im Sektor- mit insgesamt sieben Shows und fünf Comediennes und Comedians. Premiere ist am 20. Mai 2023 an der Uni Paderborn, das Finale findet am 10. Juni 2023 an der Uni Münster statt. Tickets sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.Mit dabei sind in diesem Jahr die Comediennes und Comedians Osan Yaran, Alex Stoldt, Luisa Charlotte Schulz, Julia Brandner und Tony Bauer!Moderiert wird die diesjährige Tour von Osan Yaran. Der extrem extrovertierte Komiker, der durch seine Energie, seinen Blickwinkel und seine spitzen Pointen das Publikum mitreißt, nimmt uns mit in seine Welt - und vor allem mit in alle Schubladen, in die er regelmäßig in seinem Alltag gesteckt wird. Osan Yaran ist Gewinner zahlreicher Comedy-Preise, moderierte von 2017 bis 2020 die Talentschmiede des "Quatsch Comedy Club" und stellt regelmäßig bei "NightWash Live" und "1LIVE Generation Gag" seine Vielfältigkeit unter Beweis. Osan Yaran: "Ich freue mich auf wundervolle Kolleginnen und Kollegen und natürlich auf Euch! Denn Ihr seid das tollste Publikum! Wir werden unvergessliche Abende haben: Also Leute, kommt rum und lasst uns Spaß haben!"Alex Stoldt ist Stand-Up-Newcomer, 23 Jahre alt und seit seinem Auftritt 2019 beim "NightWash Talent Award" regelmäßig mit "NightWash Live" auf Tour. Er überzeugt auf der Bühne mit wirklich überraschenden Pointen und interessanten, neuen Strukturen. Niemand bringt den trockenen, norddeutschen Humor so auf den Punkt wie er. Mit seinem Comedykollektiv 4Feinde mischt er gerade die deutsche Comedylandschaft mächtig auf.Luisa Charlotte Schulz ist Schauspielerin, Sängerin, Podcasterin, Comedienne und neue Moderatorin von "NightWash". Darüber hinaus tut sie ihr Möglichstes, das Projekt Erwachsenenwerden endlich abzuschließen - gelegentlich mit eher mäßigem Erfolg. Darum macht Luisa Charlotte Schulz Coming-of-Age-Comedy: Weil es halt irgendjemand machen muss. Den eigenen Weg finden und dabei noch die Gesellschaft ertragen, ist vielleicht kein Spaß - aber extrem lustig!Julia Brandner ist Stand-Up-Comedienne, Autorin und Bloggerin. Die Show "Jokes&Popcorn", die sie zusammen mit ihrer Kollegin Sonja Pikart macht, zählt zu den bestbesuchten Stand-Up Comedy Shows Wiens. Größere Bekanntheit erlangte Julia durch ihre Instagram-Reel-Reihe "Wenn man mit Männern wie mit Frauen reden würde", welche veraltete Rollenklischees auf humorvolle Weise sichtbar macht. Dabei zeigt sie, dass man kritische Inhalte lustig verpacken kann und auch mal über sich selbst lachen sollte.Tony Bauer ist in zahlreichen Mix-Shows unterwegs und hat direkt vor großem Publikum auf sich aufmerksam gemacht: Die 1LIVE-Hörer:innen kennen Tony Bauer von der "1LIVE Comedy-Nacht XXL" 2022 in Oberhausen und Köln, bei der er bereits vor insgesamt 35.000 Zuschauer:innen auf der großen Bühne stand. Tony hat das sogenannte Kurzdarmsyndrom und ist deswegen auf die Nährstoffaufnahme durch einen Schlauch angewiesen. Der selbsternannte 14-Jährige lässt sich von seiner Krankheit nicht unterkriegen. Und deswegen heißt sein Motto: Mit Humor dagegen und ab auf die Bühne!Terminübersicht 1LIVE Hörsaal-Comedy 2023Samstag, 20.05.2023 Uni Paderborn I Showbeginn: 20:00 UhrSonntag, 21.05.2023 Uni Paderborn II Showbeginn: 18:00 UhrSamstag, 27.05.2023 Uni Düsseldorf* Showbeginn: 19:00 UhrSonntag, 28.05.2023 Uni Bochum Showbeginn: 20:00 UhrDonnerstag, 01.06.2023 Stadthalle Köln Showbeginn: 20:00 UhrFreitag, 02.06.2023 Haus der Technik Essen Showbeginn 19:30 UhrSamstag, 10.06.2023 Uni Münster Showbeginn: 20:00 UhrTICKETS AN ALLEN BEKANNTEN VORVERKAUFSSTELLEN ERHÄLTLICH.ALLE INFOS GIBT ES IM NETZ AUF 1LIVE.DE UND HOERSAALCOMEDY.DE*Alex Stoldt kann aus terminlichen Gründen leider nicht teilnehmen. Comedian Yorick Thiede wird auftreten.Pressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5449043