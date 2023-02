Als eine der fünf führenden POS-Marken der Welt ist Posiflex Technology Inc. dank seiner starken Designkompetenz, seiner Fertigungskapazitäten und der Lieferung von POS-Terminals und Peripheriegeräten einzigartig positioniert und bietet seinen Kunden einen Service aus einer Hand, der ihre Anforderungen optimal erfüllt. Mit Blick auf einen weiteren Ausbau seiner weltweit führenden Position präsentiert Posiflex auf der EuroShop Düsseldorf 2023 die neuesten Innovationen in der künftigen POS-Terminal-Technologie und im Bereich Kiosklösungen sowie eine Live-Demo mit Anwendungen für den Einzelhandel und das Gastgewerbe.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230223005502/de/

Posiflex Technology, Inc. ist auf der EuroShop 2023 in Halle 6 C42 in Düsseldorf vertreten. (Photo: Business Wire)

Innovationen zur Erkundung von POS-Möglichkeiten im Einzelhandel

Die Haydn ZT-Serie verfügt als branchenweit erstes POS-Terminal mit Clamshell-Design über ein Display-Gehäuse, das sich mit einem einzigen Knopfdruck leicht öffnen und schließen lässt. Das "haubenähnliche" Design sorgt für eine noch nie dagewesene Anwenderfreundlichkeit und Effizienz bei der Wartung. Im Vergleich zur herkömmlichen Terminal-Bauweise kann die Haydn ZT-Serie viermal schneller gewartet werden.

Das Clamshell-Design hat auch das schraubenlose und modulare Komponentenkonzept unter der Abdeckhaube inspiriert und ermöglicht. Die Hauptplatine, das Display und das RAM-Modul lassen sich alle ohne Schrauben entfernen. Die schraubenlose Wartung reduziert die Ausfallzeiten erheblich und sorgt für weniger Frustration beim Kunden. Die Haydn ZT-Serie zeichnet sich auch durch innovative, anwendungsorientierte Besonderheiten aus, darunter versteckte E/A-Anschlüsse, ein verstecktes Netzteil, dreifaches Kabelmanagement sowie ein neues All-in-One-Design einer Gen 9-POS-Basis, bei der ein Beleg-Drucker kreativ in die POS-Basis integriert ist, um eine extrem saubere und platzsparende Ästhetik zu erhalten und das Terminal zu ergänzen, das für maximale Geschwindigkeit, Effizienz und Produktivität sorgt.

Anwendungsspezifische Kioske, die Geschäftsabläufe neu definieren

Posiflex stellt außerdem eine Reihe neuer Kiosk-Produkte vor, die Selbstbedienungstechnologien mit flexiblen Einsatzmöglichkeiten wie freistehende, wandmontierte oder Thekenkonfigurationen umfassend demonstrieren, um die Vorteile von Kiosken für den Omnichannel-Einzelhandel bei verschiedenen Anwendungen wie Online-Bestellungen mit physischen Lieferungen aufzuzeigen.

Die Live-Demonstrationen am Posiflex-Stand beleuchten Benutzerszenarien, darunter beispielsweise ein doppelseitiger Kiosk, der zwei Benutzer gleichzeitig zulässt eine perfekte Lösung für Umgebungen mit begrenztem Platzangebot. Außerdem wird angesichts des zunehmenden internationalen Tourismus ein Hotel-Check-in-Kiosk vorgestellt, der ein schnelles, sicheres und effektives Self-Check-in und Check-out-Verfahren demonstriert, mit dem sich die Effizienz steigern lässt.

"Unser Stand auf der EuroShop 2023 vermittelt, wie die Innovationen, die wir in unsere Produkte einfließen lassen, auf Benutzerfreundlichkeit zugeschnitten sind und den allgemeinen Geschäftserfolg der Händler steigern", so Owen Chen, CEO bei Posiflex Technology Inc.

Besuchen Sie unseren Stand in Halle 6/C42 vom 26. Februarbis zum 2. Märzund finden Sie heraus, wie wir Ihr Unternehmen mit innovativen Technologien und Produkten unterstützen können.

Über die POSIFLEX Group

Die Posiflex Group ist ein weltweit führender Commercial Internet of Things (CIoT)-Anbieter, der sich für die Bereitstellung von O2O- und Embedded-Lösungen einsetzt. Die Gruppe wird von drei Geschäftssäulen getragen: Posiflex Technology, Portwell Inc. und das US-amerikanische KIOSK Information Systems (KIS), die sich auf die Fertigung von POS, Embedded-IPC bzw. Self-Service-Kiosken spezialisieren. Zusammen verfolgen sie eine schöne neue Welt des intelligenten Handels, wo Transaktionen schneller und in physischer sowie digitaler Hinsicht bequemer werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230223005502/de/

Contacts:

Posiflex-Marketing-Abteilung: Jessiehsu@posiflex.com.tw