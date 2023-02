Hannover (ots) -Im Rahmen des seit 2007 bestehenden Medienpreises "Weltbevölkerung" finanziert die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) bis zu sechs Recherchereisen nach Afrika südlich der Sahara. Damit soll es Medienschaffenden ermöglicht werden, Beiträge über Bevölkerungsentwicklung, globale Gesundheit und Geschlechter(un)gerechtigkeit in Afrika südlich der Sahara zu veröffentlichen. Journalist*innen bis 30 Jahre können sich für einen Nachwuchspreis bewerben.Zu den relevanten Themen der Recherchereise zählen insbesondere:- Gesundheitssituation: vor allem Familienplanung, Sexualaufklärung, HIV und Aids, Kinder- und Müttersterblichkeit, Gesundheitssysteme, armutsassoziierte und vernachlässigte Krankheiten- Ursachen und Folgen von Bevölkerungsdynamiken: vor allem Bevölkerungswachstum sowie die junge Altersstruktur von Bevölkerungen und ihr Potenzial für Entwicklung,- Situation von Mädchen und jungen Frauen: vor allem fehlende Gleichberechtigung und Selbstbestimmung, Kinderehen sowie Teenagerschwangerschaften.Über die Vergabe der Recherchereisen entscheidet eine Fachjury. Die Preisträger*innen werden bei einer feierlichen Preisverleihung voraussichtlich im November 2023 in Berlin geehrt.Einsendeschluss der Bewerbungen ist der 31. März 2023.Weitere Informationen finden Sie unter www.dsw.org/medienpreisÜber die DSWDie Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) ist eine international tätige Entwicklungsorganisation. Ihr Ziel ist es, zu einer zukunftsfähigen Bevölkerungsentwicklung beizutragen. Daher unterstützt sie junge Menschen dabei, selbstbestimmte Entscheidungen über ihre Sexualität und Verhütung zu treffen. Gleichzeitig bringt sie sich auf nationaler und internationaler Ebene in politische Entscheidungsprozesse in den Bereichen Gesundheit, Familienplanung und Gleichstellung der Geschlechter ein.Pressekontakt:Nicole LangenbachPressesprecherinDeutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW)Hindenburgstr. 25 | 30175 HannoverTelefon: 0511 94373-20 | Fax: 0511 94373-73E-Mail: presse@dsw.orgInternet: www.dsw.orgOriginal-Content von: Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24571/5449078