NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beyond Meat nach einem Gespräch mit dem Chef und dem Finanzvorstand auf "Underweight" belassen. Die Einsparungsbemühungen dürfen dem Hersteller von Fleischersatzprodukte zwar helfen, schrieb Analyst Ken Goldman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er habe aber weiter "Beef" mit Teilen der Umsatzstory. Die längerfristigen Wachstumsraten seien im abgeschlossenen Quartal weiter gesunken. Angesichts einer wahrscheinlichen Kapitalerhöhung, fehlender Signale für eine Nachfragebelebung und eines Ausblicks, der nicht lediglich konservativ sei, fühlt sich Goldman wohl mit seiner skeptischen Einstufung./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2023 / 01:15 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2023 / 01:15 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXUS08862E1091