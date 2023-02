Nach dem Auf und Ab in der laufenden Handelswoche zeigt sich der DAX am Freitag kaum bewegt. Deutliche Verluste beim Schwergewicht BASF und eher schwache Wirtschaftsdaten drücken trotz guter Vorgaben von der Wall Street etwas auf die Stimmung, dennoch bleibt das 52-Wochen-Hoch bei 15.659 weiter im Visier.Rund sechs Prozent verliert die BASF-Aktie nach endgültigen Jahreszahlen und vor allem der vorzeitigen Beendigung eines Aktienrückkaufprogramms. Zudem ist das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...