DJ Lindner: Müssen über Ausstieg aus Hilfsmaßnahmen und Preisbremsen nachdenken

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat dazu gemahnt, bereits jetzt den Ausstieg aus Krisenhilfen vorzubereiten. Während der Corona-Pandemie habe man global fast "eine Symbiose von Geldpolitik und Fiskalpolitik" gesehen, sagte Lindner beim Treffen der Finanzminister und Notenbankgouverneure der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) im indischen Bangalore. "Aus dieser Symbiose von Geldpolitik und Fiskalpolitik darf aber jetzt nicht ein Wettbewerb werden, nicht eine Situation, in der beide gegeneinander arbeiten. Deshalb haben Deutschland und viele andere betont, dass wir jetzt bereits nachdenken müssen über einen Ausstieg auch aus den Hilfsmaßnahmen und aus den Preisbremsen."

Diese könnten nicht auf Dauer fortgesetzt werden. "Sie müssen es auch nicht, denn die Situation an der Preisfront verbessert sich ja." Lindner betonte, dies sei auch im Interesse der nationalen Haushalte selbst. "Wir müssen wegkommen von der Verschuldungssituation - nicht nur, damit wir einen klaren Schwerpunkt bei den Zukunftsaufgaben setzen können, sondern auch als ein Gebot der Inflationsbekämpfung." Zur Weltwirtschaft betonte Lindner, es gebe "mehr Resilienz als erwartet" in den entwickelten Volkswirtschaften. "Die Entwicklung ist positiver als befürchtet, aber es ist kein Anlass für Entwarnung", betonte er. Man habe bei der Sitzung "vielfach Einvernehmen hergestellt, das Fiskalpolitik und Geldpolitik miteinander eng verbunden bleiben müssen".

Nachdrücklich forderte der deutsche Finanzminister mit Blick auf hochverschuldete Länder die Notwendigkeit eines Gläubigerkomitees unter Einbeziehung Chinas, nachdem Ghana um ein Verfahren im Rahmen des G20-Schuldenrahmenwerks (Common Framework for Debt Treatments) gebeten habe. "Das Common Framework ist noch nicht die Endausbaustufe, die wir uns wünschen", betonte Lindner. Er habe in der Sitzung dazu aufgerufen, die Bitte Ghanas aufzunehmen und schnell ein Gläubigerkomitee einzurichten. "Dabei muss man auf Pekings Rolle hinweisen. Deutschland hat das heute getan", sagte Lindner. China habe "eine große Verantwortung in der Verschuldungsfrage". Insgesamt habe man aber noch keine wirklich belastbaren Signale für eine geänderte Haltung Pekings.

Zur Ukraine betonte Lindner, dieses Jahr werde noch eine Finanzierungslücke zu schließen sein. Im Rahmen eines Programms des Internationalen Währungsfonds (IWF) dazu müsse es aber "eine faire Teilung auch von Risiken und Lasten geben". Zum Mittelbedarf gebe es noch keine exakte Ziffer. "Das, was benötigt wird, ist noch nicht erreicht", betonte Lindner aber. In der Sitzung habe er an die Partner appelliert, "mit uns gemeinsam die Durchhaltefähigkeit" der Ukraine zu sichern. Forderungen für eine Mittelverstärkung im deutschen Verteidigungshaushalt stießen bei ihm "auf Sympathie", sagte Lindner zudem. Jedoch könne es sich "gewiss" nicht um eine zweistellige Milliardensumme handeln.

February 24, 2023 05:09 ET (10:09 GMT)

