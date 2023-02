Nasdaq Stockholm AB: Delisting of instruments issued by Morgan Stanley & Co. International plc (120/23)

The below instruments issued by Morgan Stanley & Co. International plc below will be delisted upon request from the issuer. Short ISIN BULL HUFVA X5 AVA 2 GB00BG61JN48 MINI L NORDEA AVA 29 GB00BKZZ9Q84 BEAR ATLAS X5 AVA 7 GB00BL01J574 BULL NEL X3 AVA 1 GB00BL06YJ12 BULL DROPBO X5 AVA 4 GB00BL07WY55 MINI S BINV AVA 2 GB00BL07Y166 MINI S REVENIO AVA 8 GB00BL08DJ07 BEAR ALIFB X5 AVA 1 GB00BNTQXX32 MINI S CIBUS AVA 1 GB00BNTQWN68 MINI S ABCL AVA 2 GB00BNTR7C37 MINI S SP500 AVA 167 GB00BNTSR377 BULL ALIFB X5 AVA 3 GB00BNV1S209 MINI S UNITY AVA 2 GB00BNV1VM11 MINI S NATGAS AVA 87 GB00BQR9G580 The last day of trading will be February 27, 2023 For further information concerning this exchange notice please contact Issuer Surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.