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WKN: 885836 ISIN: US6174464486 Ticker-Symbol: DWD 
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MORGAN STANLEY 5-Tage-Chart
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92,1592,2912:49
92,1292,3412:49
GlobeNewswire
24.02.2023 | 11:58
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Nasdaq Stockholm AB: Delisting of instruments issued by Morgan Stanley & Co. International plc (120/23)

The below instruments issued by Morgan Stanley & Co. International plc below
will be delisted upon request from the issuer. 

Short         ISIN    
BULL HUFVA X5 AVA 2  GB00BG61JN48
MINI L NORDEA AVA 29 GB00BKZZ9Q84
BEAR ATLAS X5 AVA 7  GB00BL01J574
BULL NEL X3 AVA 1   GB00BL06YJ12
BULL DROPBO X5 AVA 4 GB00BL07WY55
MINI S BINV AVA 2   GB00BL07Y166
MINI S REVENIO AVA 8 GB00BL08DJ07
BEAR ALIFB X5 AVA 1  GB00BNTQXX32
MINI S CIBUS AVA 1  GB00BNTQWN68
MINI S ABCL AVA 2   GB00BNTR7C37
MINI S SP500 AVA 167 GB00BNTSR377
BULL ALIFB X5 AVA 3  GB00BNV1S209
MINI S UNITY AVA 2  GB00BNV1VM11
MINI S NATGAS AVA 87 GB00BQR9G580

The last day of trading will be February 27, 2023

For further information concerning this exchange notice please contact Issuer
Surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.
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© 2023 GlobeNewswire
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