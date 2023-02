Das Analysehaus Jefferies stuft die DO & CO-Aktie weiter mit Buy ein und erhöht das Kursziel von 120,0 auf 145,0 Euro. Laut Analysten wird das Potenzial der Gesellschaft nach und nach sichtbar - die Q3-Ergebnisse hätten deutlich gezeigt, dass sich DO & CO schneller als erwartet erholt. Vor allem die starke Margenentwicklung würde weiter zuversichtlich stimmen, so die Jefferies-Experten. "DO & CO befindet sich in einer deutlich besseren Wettbewerbsposition als die wichtigsten Wettbewerber und daher sehen wir insbesondere in den USA viel Potenzial für das Unternehmen," heißt es seitens der Analysten.

