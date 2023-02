DJ PTA-Adhoc: SPAC THREE AG (künftig: Commertunity AG): Übernahme der surf4shoes GmbH

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta/24.02.2023/11:30) - Über eine Tochtergesellschaft, S4S Commerce GmbH, wird die SPAC THREE AG (künftig: Commertunity AG) zum 01. März 2023 den Geschäftsbetrieb sowie die Vermögenswerte des insolventen Online-Schuhhändler surf4shoes GmbH übernehmen. Der Kaufvertrag wurde heute unterzeichnet. Der Kaufpreis liegt im oberen einstelligen Millionenbereich.

Der Geschäftsbetrieb der surf4shoes umfasste ein Markenschuhangebot mit einem eigenen Onlineshop. Außerdem ist surf4shoes auf mehr als 25 Onlineplattformen in rund 20 europäischen Märkten präsent, mit einem zuletzt erzielten Jahresumsatz von mehr als 50 Mio. Euro.

Zudem hat die Hauptversammlung der SPAC THREE AG eine Umfirmierung der Gesellschaft in Commertunity AG, die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft von München nach Hamburg und eine Änderung des satzungsmäßigen Unternehmensgegenstands beschlossen. Der Unternehmensgegenstand der SPAC THREE AG besteht künftig in dem Erwerb, dem Verwalten, der Beratung und der Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen im Sinne eines international agierenden Handelsunternehmens mit Fokus auf dem Erwerb, der Entwicklung und der Verwaltung von Marken und Geschäftsmodellen im Internethandel (E-Commerce). Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit ihrer Eintragung ins Handelsregister wirksam, womit in den nächsten Tagen zu rechnen ist.

Mit dem Erwerb der S4S Commerce GmbH wird die SPAC THREE AG erstmals eine operative Geschäftstätigkeit aufnehmen. Die SPAC THREE AG (künftig: Commertunity AG) zielt künftig darauf ab, für E-Commerce Unternehmen ein optimales Geschäftsumfeld für eine nachhaltige und erfolgreiche Entwicklung ihres Kerngeschäftes bereit zu stellen, etwa durch Dienstleistungen in klassischen Querschnittsfunktionen sowie markenübergreifende Sales & Marketing-Lösungen.

Eine Erweiterung des Portfolios der SPAC THREE AG ist durch zusätzliche Akquisitionen schwerpunktmäßig im Bereich E-Commerce in den nächsten Monaten geplant.

Die SPAC THREE AG (künftig: Commertunity AG) bietet E-Commerce Unternehmen ein optimales Geschäftsumfeld für eine nachhaltige und erfolgreiche Entwicklung ihres Kerngeschäftes. Das von den beiden Vorständen Bastian Huse und Philipp Fliegner geführte Beteiligungsunternehmen investiert in digital ausgerichtete Produktmarken, Warenbestände sowie B2C-Listings aus den Bereichen Fashion, Home & Living sowie Personal Care & Sports. Ziel ist es, durch den Aufbau einer Beteiligungs-Community mehr positive Kundenerlebnisse zu schaffen. Die vertikal ausgerichtete Organisationsstruktur bietet ihren Beteiligungen Dienstleistungen in klassischen Querschnittsfunktionen sowie markenübergreifende Sales & Marketing-Lösungen an.

Weitere Informationen finden Sie unter www.commertunity.com.

