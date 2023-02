DJ Selenskyj: Ukraine kann russischer Invasion in diesem Jahr Ende bereiten

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Nach Ansicht des ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj ist sein Land in der Lage, der russische Invasion noch in diesem Jahr ein Ende zu bereiten. Mit der Unterstützung der freien Welt könnte die Ukraine dies schaffen. "Haben wir die Kraft zu siegen? Ja. Wir sind in der Lage dazu", sagte Selenskyj in einer Videobotschaft für die zentrale Veranstaltung zum Jahrestag im Berliner Schloss Bellevue. Man müsse mit Mut und Waffen den Frieden wiederherstellen und eine historische wichtige Sicherheit gegen jegliche Aggression schaffen.

"Niemand wird mehr eine Aggression gegen eine andere Nation wagen, wenn er weiß, dass die freie Welt diese Nation verteidigen wird", sagte Selenskyj. "Niemand wird mehr die Freiheit angreifen, wenn er weiß, dass die freie Welt entschlossen genug ist, die Freiheit zu verteidigen." Selenskyj dankte zudem Deutschland für seine Unterstützung im Kampf gegen die russische Invasion. Man könne gemeinsam dafür sorgen, dass kein einziger russischer Besatzer in der Ukraine bleibe.

Zuvor hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Menschen in Deutschland auf eine lang anhaltende Kraftanstrengung zur Unterstützung der Ukraine eingestimmt. "Deutschland ist nicht im Krieg, aber dieser Krieg geht uns an", sagte Steinmeier in seiner Rede.

February 24, 2023 05:34 ET (10:34 GMT)

